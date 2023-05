"Les plus grands mystères de l’Histoire" : L'arche de l'alliance sur RMC Story lundi 22 mai 2023

Lundi 22 mai 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel épisode de la collection documentaire "Les plus grands mystères de l'histoire" qui sera consacré à l'Arche d'Alliance réalisé par Guilain Depardieu.

Depuis des siècles, historiens, archéologues ou chasseurs de trésors tentent de retrouver les reliques les plus sacrées de la Bible : le Saint-Suaire qui aurait recouvert le visage de Jésus après sa mort, la croix sur laquelle il aurait été crucifié, la couronne d’épines qu’il aurait portée ou la coupe dans laquelle il aurait bu lors de son dernier repas.

Mais parmi les objets qui ont passionné le monde et déclenché les controverses les plus folles, il en est un encore plus ancien : l’Arche d’Alliance. Ce coffre en bois orné d’or est sans doute l’un des plus grands mystères de l’histoire de l’humanité. Il est censé avoir renfermé les 10 commandements gravés sur des pierres et donnés par Dieu à Moïse.

Selon la légende, l’objet serait doté de pouvoirs extraordinaires et capable d’apporter la mort à quiconque s’en approcherait. Il a été mis en lumière par le film culte qui date de 1981 intitulé « Les aventuriers de l’arche perdue » dans lequel Indiana Jones est en concurrence avec les nazis qui convoitent l’Arche d’alliance pour détourner ses pouvoirs à leurs propres fins. Mais bien que ce coffre fasse l’objet de nombreuses mentions dans les récits de l’Ancien Testament, un mystère demeure : à partir de l’an 597 avant Jésus-Christ, lorsque l’Empire babylonien s’empare de la ville de Jérusalem où l’Arche était conservée dans le Temple de Salomon, l’objet disparaît des textes bibliques. Comme s’il s’était complètement volatilisé.

Comment un artéfact aussi important et emblématique a-t-il pu disparaître ? A-t-il vraiment existé ? Et si c’est le cas, qu’est-il devenu ? Grâce à une enquête menée par cinq experts internationaux, à des images de synthèse et de reconstitution, vous allez embarquer à bord d’un voyage à travers la Bible et à travers l’Histoire pour tenter de dénouer le mythe de la réalité et découvrir comment est née la légende de l’Arche d’Alliance et où pourrait reposer cet objet qui passionne encore aujourd’hui le monde entier.

