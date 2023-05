"Vivant" de Yann Arthus-Bertrand sur France 2 mardi 23 mai 2023 - Vidéo

À ne pas manquer sur France 2 mardi 23 mai 2023 à 21:10, "Vivant", le nouveau documentaire inédit de Yann Arthus-Bertrand. Un inventaire amoureux de la biodiversité de la France.

Tissu vivant et richesse irremplaçable de notre planète, la biodiversité est menacée par les changements climatiques, la surexploitation des ressources naturelles, la pêche et l’agriculture intensives, la pollution, la déforestation... L’année 2023 marque le 30e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique visant à encourager des mesures qui conduiront à un avenir durable, préoccupation commune de toutes les générations.

A l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité du 22 mai, France Télévisions mobilise ses antennes pour montrer l’exceptionnelle biodiversité française, la plus riche d’Europe. Programme événement de ce dispositif éditorial : "Vivant", le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand, diffusé sur France 2 mardi 23 mai à 21.10. Un inventaire amoureux de la biodiversité de la France à travers les regards et les images rares et spectaculaires de 200 naturalistes passionnés.

"Vivant" sera suivi à 22:55 du documentaire "Renouer avec le vivant", qui raconte les coulisses de cette formidable aventure.

21:10 "Vivant"

De l'infiniment petit au superprédateur, du ver de terre à la baleine, du brin d'herbe à l'arbre géant, "Vivant" nous emmène à la découverte de la biodiversité de notre pays. A travers les époustouflants milieux naturels qu'abrite l’Hexagone, c’est une exploration de la pyramide du vivant, c’est aussi et surtout une proposition pour s’émerveiller de ces espèces capables de mille prouesses et subtilement connectées les unes aux autres et dont l'être humain fait partie intégrante. Lien que nous avons trop souvent oublié et qu’il est temps de retisser.

Note d'intention de Yann Arthus-Bertrand

J’ai passé ma vie à voyager autour du monde pour essayer de comprendre la Terre sur laquelle nous vivons. À travers ce film je voulais partager ce sentiment d’émerveillement simple, je savais que partout en France des gens prenaient conscience et ressentaient la même chose que moi. J’ai éprouvé ce besoin de partager ces moments de beauté qui nous émeuvent et nous marquent.

J’ai donc eu envie de faire une déclaration d’amour à notre biodiversité française, la plus riche d’Europe, en faisant appel à tous les passionnés qui observent et qui filment la nature à côté de chez eux. Un collectif de 200 naturalistes nous a permis de regrouper des images d’une grande diversité pour faire un film qu’aucune équipe technique classique n’aurait pu réaliser, car le spectacle du vivant ne s’organise pas. Capter ces instants précieux demande un savoir-faire et une patience hors normes. Grâce à cette collaboration unique, VIVANT est un film d’une richesse incroyable qui nous aide à prendre conscience de l’extraordinaire aventure du vivant dans nos territoires, pour que nous ayons envie plus encore de préserver les espèces qui les peuplent.

Ce film montre les exploits dont le vivant fait preuve : nous le connaissons si peu mais il nous concerne directement. Pourtant, je ne vous apprends rien : nous fragilisons les écosystèmes par un mode de vie complètement déconnecté de la nature. Notre soif de progrès, de possession nous épuise en même temps qu’elle épuise notre environnement. Nous faisons partie d’un grand édifice dont les éléments sont tous interconnectés. Mais nous ne l’observons plus et nous avons tendance à l’oublier. Pourtant, le vivant est partout autour de nous, et ce film est une invitation à s’y reconnecter. Une invitation aussi, je pense, à regagner en humilité pour repenser notre place d’être humain au sein de ce grand tout et prendre conscience de notre impact.

22:55 "Renouer avec le vivant"

Pour la première fois, les plus fervents passionnés de la biodiversité en France sont rassemblés dans un même et unique film, "Vivant".

Professionnels ou amateurs, vidéastes en herbe ou chevronnés, ils ne sont pas moins de 200 à avoir contribué à ce film. Ils sont les yeux et les oreilles de cette exploration. Celle des détails, des instants rares captés sur le vif, des comportements étonnants dont ces observateurs ont témoigné.

"Renouer avec le vivant" se propose d’aller à leur rencontre pour comprendre le sens de leur démarche et leurs "secrets" de fabrication. Qui se cachent derrière cette capacité à regarder avec attention, à observer avec affection et à apprendre ? A travers ce second film, Yann Arthus-Bertrand et Jérémy Frey rendent hommage à celles et ceux qui savent observer la nature en France métropolitaine, et en sont devenus des intimes.

Note d'intention de Yann Arthus-Bertrand et Jérémy Frey

"Vivant" n’aurait pas pu exister sans tous ces vidéastes, amateurs et professionnels, qui ont accepté de partager leurs images avec nous. Alors nous sommes partis faire le portrait de six de ces passionnés qui, à leur manière, représentent un peu tous ceux qui ont participés à cette grande aventure. Dans "Renouer avec le vivant", on découvre comment ils arrivent à capter l’extraordinaire du vivant par leur patience et leur savoir-faire. Leur quotidien d'éveillés et de connaisseurs de la nature y est raconté, leurs convictions recueillies, leur espoir partagé. Dans ce second film, nous avons cherché à transmettre l'intense émotion qui est la leur face aux merveilles dont ils sont témoins et qu’ils tentent de nous partager. Leur passion communicative fait naître en chacun d'entre nous un élan de reconnexion plus que jamais nécessaire.