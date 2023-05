"La Chine, rêves et cauchemars" sur ARTE mardi 23 mai 2023 - Vidéo

Du milieu du XIXe siècle à nos jours, sous l’impulsion de multiples figures, célèbres ou méconnues, l’Empire du Milieu n’a cessé de se réinventer pour reconquérir son statut de puissance mondiale. En trois volets, une fresque documentaire portée par les coauteurs de "Décolonisations" et la réalisatrice de "Joséphine Baker".

Nation centrale

Pendant plus de deux mille ans, la Chine s’est imaginée au centre du monde, sans égal et sans rival, hermétique aux étrangers. Loin d’admettre sa défaite dans sa confrontation avec les Européens au XIXe siècle, elle va absorber les idées nouvelles venues des quatre coins de la planète, du Japon à la Russie, de l’Allemagne à l’Amérique, avant de les digérer et de les mettre à profit.

Au fil des décennies, des chefs rebelles ou des intellectuels exilés, des femmes artistes ou de pouvoir, des officiers ou des cadres du parti, des maoïstes d'Afrique, d'Amérique ou d'Europe vont proposer de multiples voies pour reconstruire un nouvel empire.

Déjà réunis pour Décolonisations, l’historien Pierre Singaravélou et le réalisateur Karim Miské (Juifs et musulmans – Si loin, si proches) retracent avec la documentariste Ilana Navaro (Joséphine Baker – Première icône noire) près de deux siècles d’une histoire tumultueuse et tragique au cours de laquelle l’Empire du Milieu n’a eu de cesse de se réinventer pour reconquérir son statut perdu.

Nourrie d’archives inédites et d’interventions de chercheurs, pour la plupart d’origine chinoise, cette fresque en trois volets éclaire le rôle joué par des femmes et des hommes, célèbres ou méconnus, dans l’édification d’une nation redevenue aujourd’hui centrale dans la géopolitique du monde.

20:55 Volet 1 La chute (1853-1906)

Au début du XIXe siècle, la Chine, s’estimant le pays le plus élevé spirituellement de la planète, interdit l’accès de son empire à ceux qu’elle considère comme des "barbares" – Indiens, Arabes ou Européens. Depuis Canton et Macao, ses deux seuls ports internationaux, s'exportent les cargaisons de thé, de porcelaine ou de soie, produits prisés par les Occidentaux.

Au pouvoir depuis deux siècles, la dynastie mandchoue des Qing règne sans partage sur 400 millions de sujets qui appartiennent à l’ethnie Han. Mais l’empereur Xianfeng ne se méfie pas des périls qui menacent son immense empire. À l’intérieur, la fronde gronde. Emmenés par le rebelle Hong Xiuquan, les Taiping se soulèvent contre l’oppression mandchoue. À l’extérieur, les grandes puissances européennes exigent de pénétrer son marché. Pour la déstabiliser, le Royaume-Uni a déjà inondé illégalement le pays de l’opium produit dans sa colonie des Indes.

En 1860, un corps expéditionnaire franco-britannique parvient aux portes de Pékin. Le palais d’été est incendié et Xianfeng prend la fuite et se réfugie dans sa résidence d’été de Chengde, où il meurt, un an plus tard. Tongzhi, l’héritier désigné n’ayant que six ans, sa mère, concubine de Xianfeng, assure la régence. Impératrice douairière, Cixi conservera le pouvoir contre vents et marées jusqu’à sa mort, en 1908.

21:50 Volet 2 La guerre des Chines (1908-1966)

Aveuglées par leur puissance, les élites chinoises ne mesurent pas à quel point, avec leurs canons, leurs machines et leurs idées, les Européens ont ébranlé leur société traditionnelle. Le révolutionnaire Sun Yat-sen, lui, ne pense qu’à détruire cette caste dépassée de privilégiés. Traqué par la police impériale, lui qui n’a pas remis les pieds en Chine depuis 1895 arpente le monde sans relâche pour organiser des révoltes contre les Qing. Depuis 1905, il a fait de Tokyo sa base arrière. Pour lui comme pour nombre d’intellectuels et d’opposants en exil, le Japon, qui a su s’ouvrir à l’Occident, incarne un modèle.

En 1911, un groupe d’officiers acquis à sa cause prend le contrôle de la ville de Wuhan et proclame la république. Pour ces révolutionnaires, tous les Chinois, quelle que soit leur ethnie ou leur croyance – Mandchous, Han, Tibétains, Mongols, Ouïghours... – doivent s’unir pour refonder la nation. Après avoir créé le Kuomintang (“parti nationaliste chinois”) à la chute du pouvoir impérial, Sun Yat-sen est élu président provisoire. Un mois plus tard, il est destitué par le général Yuan Shikai, qui lui succède. Mais "les seigneurs de la guerre" qui tiennent d’une main de fer une dizaine de provinces se livrent une guerre féroce, plongeant la Chine dans le chaos.

En 1920, Mao Zedong, un fils de paysans se revendiquant anarchiste, arrive à Shanghai. Il ne tarde pas à être convaincu que son pays doit suivre la voie marxiste empruntée en Russie depuis la révolution d’Octobre 1917. Une terrible guerre civile va déchirer un pays dont une partie sera, dix-sept ans plus tard, occupée par les troupes japonaises.

22:45 Volet 3 Made in China (1966-2022)

Lancé par Mao Zedong à la fin des années 1950, le Grand Bond en avant s’est soldé par une famine colossale et des millions de morts. Avec le soutien d’autres membres du comité central, Liu Shaoqi et Deng Xiaoping veulent redresser l’économie du pays. Se sentant menacé, Mao Zedong mobilise la jeunesse pour défendre un nouveau concept : la révolution culturelle. De jeunes maoïstes, les gardes rouges, débusquent les contre-révolutionnaires. Enseignants, intellectuels, hauts fonctionnaires et potentiels opposants au régime sont battus, déportés ou exécutés.

Mais se débarrasser des ennemis de classe ne suffit pas. Pour qu’un nouveau pays émerge, tout ce qui évoque le passé immémorial de la Chine doit disparaître. Dans cette entreprise de destruction, Jiang Qing, l’épouse de Mao Zedong, se montre la plus diligente. Elle en paiera le prix après la disparition, en 1976, du Grand Timonier.

Succédant à Mao, Deng Xiaoping initie une révolution capitaliste sans remettre en cause l’orthodoxie maoïste. Après son admission en 1971 à l’ONU, la République populaire de Chine adhère en 2001 à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Douze ans après le massacre de la place Tian’anmen, la Chine, transformée en atelier du monde, devient pour l’Occident un redoutable rival commercial. Arrivé au pouvoir en 2012 grâce à son combat contre la corruption, Xi Xinping s’engage à réaliser "le rêve chinois" : rendre sa place de première puissance mondiale à la Chine.