"Alerte en orbite : la menace des débris spatiaux" sur France 5 jeudi 25 mai 2023 - Vidéo

Jeudi 25 mai 2023 à 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard vous propose dans "Science grand format" de découvrir le document « Alerte en orbite : la menace des débris spatiaux » écrit et réalisé par Liza Fanjeaux.

Alors que l’espace est devenu un nouvel eldorado et que la course au « New Space » est lancée, des scientifiques, partout dans le monde, cherchent aujourd’hui à nettoyer le ciel de ses poubelles.

Il ne nous aura fallu que 60 ans de conquête spatiale pour polluer la banlieue proche de la planète et laisser au-dessus de nos têtes plus d'une centaine de millions de débris, des morceaux de fusées, des carcasses de métal, des satellites obsolètes. Ces débris, de plus en plus nombreux, gravitent en orbite pour des décennies voire des siècles.

Autant de projectiles capables d’entrer en collision avec un satellite, une station spatiale ou retomber sur Terre : impossible de prévoir où et quand. Ils représentent une menace pour les hommes mais aussi pour la société telle que nous la connaissons.

Sans contrôle, ces objets qui filent à plus de 25.000 km/h, mettent en péril une technologie dont nous sommes devenus dépendants : les satellites. Sans eux, plus de géolocalisation possible, de prévisions météo, des sauvetages en mer plus difficiles, plus d’observation de la planète, ni d’internet haut débit…

Face à l’urgence, des experts tirent la sonnette d’alarme, si rien n’est fait les portes de l’espace, trop encombré, pourraient bien se fermer et rendre tout voyage hors de la Terre impossible. Nettoyer l’espace est certainement l’un des enjeux technologiques et scientifiques les plus importants du 21ème siècle. Un défi de taille, une course contre la montre.