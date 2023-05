"Retour à l'instinct primaire" saison 7 : double épisode inédit sur RMC Story samedi 27 mai 2023

Samedi 27 mai 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la 7ème saison de "Retour à l'instinct primaire".

Dans ces épisodes inédits, des inconnus aguerris aux techniques de survie, ont décidé de mettre leurs compétences à l’épreuve dans les lieux les plus hostiles de la planète.

Sans eau, sans nourriture et sans vêtement, ils devront réussir à se protéger des températures extrêmes, de prédateurs féroces et d’insectes aux morsures redoutables, tout en collaborant pour survivre pendant… 21 jours.

Épisode 7x19 & 7x20 La forêt tropicale interdite



Dani et Fernando, deux All Stars chevronnées, sont de retour pour leur troisième défi de "Retour à l'instinct primaire", mais cette fois-ci, à Limoncocha, en Équateur. Fernando, un pompier californien, pense avoir perdu la main et veut prouver qu'il a encore ce qu'il faut pour être considéré comme un Survivaliste All Star.

Dani, une survivaliste végétalienne rusée originaire d'Islande, a du mal à s'adapter aux exigences oppressantes et diamétralement opposées de la forêt tropicale équatorienne.

Des pluies excessives, un terrain boueux, des insectes assoiffés de sang et des prédateurs de premier ordre se cachent dans la lagune et dans la jungle. Ces éléments mettent à l'épreuve la capacité de Fernando et Dani à survivre 21 jours dans la jungle équatorienne. Leurs expériences des défis précédents les aideront-elles à survivre dans cette jungle humide et implacable ?