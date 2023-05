Hommage à Tina Turner sur ARTE vendredi 26 mai 2023 à partir de 22:30

ARTE modifie sa programmation du vendredi 26 mai 2023 pour rendre hommage, à partir de 22:30, à la chanteuse Tina Turner, disparue le 24 mai 2023.

Pour rendre hommage à la diva de la soul et du rock, ARTE diffusera le documentaire "Tina Turner, la rage de vivre", suivi d'un concert enregistré en 1988 à Rio.

22:30 Tina Turner, la rage de vivre

De son enfance à son implication dans la récente comédie musicale adaptée de sa carrière, ce documentaire, scandé par ses tubes et éclairé par les témoignages de ses amis ou collaborateurs (le photographe Peter Lindbergh, le producteur Martyn Ware, le biographe Dominik Wichmann…), brosse le portrait d’une bête de scène à la personnalité étonnamment humble et réservée, dont la combativité a inspiré nombre d’artistes féminines, à commencer par Beyoncé.

23:20 Tina Turner - Live in Rio

Le 16 janvier 1988, Tina Turner, la rockeuse à la crinière de lion, se produisait à Rio de Janeiro devant une foule record de 180 000 spectateurs. Paillettes, effets pyrotechniques, musiciens triés sur le volet et superbes danseurs de samba : l’explosive Tina enflamme son auditoire avec style.

Au programme : douze de ses chansons, dont les tubes "Private Dancer", "What's Love Got to Do with It ?" ou "Let’s Stay Together".

A noter que cette programmation est déjà disponible sur arte.tv