"La saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines" sur France 2 dimanche 28 mai 2023

À voir sur France 2 dimanche 28 mai 2023 à 22:40, "La saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines" un document écrit et réalisé par Michel Denisot et Florent Maillet.

C’est l’histoire d’un clan. Le plus romanesque du cinéma français. Les Rassam Berri. Deux familles entremêlées qui ont fabriqué un demi-siècle de cinéma. La Grande Bouffe, Nous ne vieillirons pas ensemble, Tchao Pantin, Apocalypse Now, Bienvenue chez les Ch’tis, The Artist.

Au centre de cette famille, un inconnu du grand public : Paul Rassam. Son frère et son beau-frère sont plus célèbres : le sulfureux Jean-Pierre Rassam et Claude Berri, l’homme aux 21 films réalisés, 40 films produits et 47 millions d’entrées.

C’est une histoire émaillée de drames : divorces, suicides tragiques et morts inexpliquées. Et, aujourd'hui, une nouvelle génération a pris la relève : Thomas Langmann – fils de Claude Berri – et Dimitri Rassam – fils de Carole Bouquet et de Jean-Pierre Rassam.