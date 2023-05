"Le monde dans le piège de la dette" mardi 30 mai 2023 sur ARTE

Ménages, entreprises, municipalités, États : partout sur la planète, la dette explose. Au travers de témoignages et d’éclairages d’économistes, un gros plan sur un fléau qui menace autant les destins individuels que la stabilité économique mondiale, à découvrir sur ARTE mardi 30 mai 2023 à 22:50.

La planète est accro à la dette et à l’argent facile. Depuis quinze ans, l’ardoise ne cesse d’augmenter – une situation qui s’est encore aggravée avec la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Estimée à 31 billions de dollars au niveau mondial, la dette n’épargne personne, pas plus les particuliers que les entreprises, les municipalités ou les États.

À Dubaï, après le coup d’arrêt provoqué par la crise des subprimes de 2008, le projet The World, un gigantesque complexe touristique bâti sur des îles artificielles, n’a dû son salut provisoire qu’au renflouement accordé par l’émir d’Abou Dhabi.

En Argentine, pays secoué par huit faillites successives au cours de son histoire, plusieurs dizaines de milliers de personnes vivant dans le bidonville Villa 31, à Buenos Aires, s’estiment abandonnées par la puissance publique. Faute d’investissements municipaux, ils n’ont accès ni à l’eau courante ni à l’électricité, comme en témoigne Martha Mamani Condori, une habitante.

À Duisbourg, la ville la plus endettée d’Allemagne, Frank Wendler, chanteur et entrepreneur, se débat depuis plusieurs années pour se remettre à flot après un lourd redressement fiscal. La municipalité devrait, elle, sortir de l’ornière grâce à la manne apportée par la Chine, qui a investi dans des infrastructures fluviales, dans le cadre de sa nouvelle route de la soie.

Aux États-Unis, Annita Husband, une mère de famille surendettée, a passé plusieurs mois éprouvants dans une prison pour débiteurs du Mississippi pour avoir émis plusieurs chèques frauduleux…

Endettement colossal

​​​​​​​Comment naissent les dettes et quelles sont leurs conséquences, à la fois pour les emprunteurs et pour les créanciers ? Comment venir à bout de l'endettement colossal des États, des entreprises et des ménages ?

Pour tenter de répondre à ces questions, Rudolph Herzog (Un ticket pour l’espace) s’appuie sur des exemples et des témoignages recueillis aux quatre coins de la planète, mais aussi sur les éclairages d’économistes et de spécialistes de la finance, rappelant l’utilité des dettes lorsqu’elles soutiennent des investissements opportuns pour l’avenir.