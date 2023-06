"Sale temps pour la planète" dans le Périgord sur France 5 lundi 5 juin 2023 - Vidéo

Lundi 5 juin 2023 à 21:00, France 5 diffusera un inédit de la série documentaire "Sale temps pour la planète" : « Périgord, patrimoines en péril » réalisé par Morad Aït-Habbouche.

Voyager au cœur du Périgord, c’est d’abord suivre le cours de la Dordogne qui serpente entre châteaux, bastides et forts. A bord des gabares, ces bateaux traditionnels en bois, qui sillonnent le territoire, il n’est pas rare d’entendre leur pilote évoquer également l’ADN de la Dordogne, ces produits qui sentent bon le terroir comme la truffe, le foie gras, la noix ou encore les fraises gariguettes.

Un patrimoine d’une grande richesse auquel il faut ajouter quelques trésors cachés dans les profondeurs, les fameuses grottes préhistoriques dont la plus emblématique, Lascaux et ces peintures rupestres qui datent de 20 000 ans environ. Une beauté telle qu’on la qualifie de chapelle Sixtine de la préhistoire ! Un joyau mais pour les experts comme la conservatrice de Lascaux, Murielle Mauriac, c’est aussi une grand-mère, malade, qu’il faut surveiller à plein temps.

Le réchauffement planétaire menace autant les grottes que les falaises constituées de calcaire quelque peu friable. A Beynac ou à la Roque Gageac, plus beaux villages de France, il y a déjà eu des éboulements dramatiques, il y en aura surement d’autres avec ces pluies, de plus en plus violentes, et des sécheresses à répétition qui fragilisent, chaque jour, un peu plus, les châteaux qui surplombent la vallée.

Vulnérabilité que l’on retrouve partout sur les hauteurs comme dans nos assiettes. La gastronomie est impactée. Avec les fortes chaleurs de l’été 2022, la production de truffes a chuté de près de 66%. Dans les grands restaurants, on doit s’adapter au climat avec des produits que l’on trouve moins comme le foie gras ou d’autres produits qui font la réputation du Périgord. Quant aux noix, le climat oblige les producteurs à tester de nouvelles variétés comme la Chandeleur venue tout droit de Californie. Mais les premiers tests montrent qu’elles ont besoin de plus d’eau. Mais comment irriguer alors que l’eau commence à manquer ?

Sale temps pour la planète !