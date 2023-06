"Bob Denard, mercenaire de la République" sur France 5 dimanche 11 juin 2023 dans "La case du siècle"

À découvrir dans "La case du siècle" dimanche 11 juin 2023 à 22:35 sur France 5, "Bob Denard, mercenaire de la République" un documentaire inédit écrit et réalisé par Gaël Mocaër.

Il est le plus célèbre de tous les mercenaires. Chef de guerre charismatique, flamboyant, hors du commun, Bob Denard a parcouru la planète les armes à la main pendant plus de 40 ans. S’il a fait couler du sang, il a aussi fait couler beaucoup d’encre.

Soldat de fortune à la réputation sulfureuse, guerrier de l’ombre, il a eu plusieurs vies. Toutes sont des romans d’aventures où s’entrechoquent l’adrénaline, le son des balles et le silence des morts. Il a porté́ des dizaines de noms, organisé plusieurs coups d’État, travaillé avec les services secrets français, le Mi6, la CIA et collaboré avec les plus grands présidents africains.

Craint et respecté, il a traversé les déserts et sillonné les océans pour défendre ses idéaux anti-communistes. L’honneur et le panache étaient inscrits dans son ADN mais 15 ans après sa disparition, peu de gens connaissent la véritable histoire de Bob Denard.

Ses archives personnelles inédites lèvent le voile sur la vie de celui qui a su inscrire son nom dans l’histoire pour devenir une légende.