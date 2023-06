"Dans les secrets de l'exposition Ramsès" mardi 13 juin sur France 2

Mardi 13 juin 2023 à 23:10, France 2 vous proposera de découvrir les secrets de l'exposition Ramsès à la Grande Halle de la Villette à Paris.

Après Laissez-vous guider, les merveilles de l’Égypte antique, la soirée se poursuit sur France 2 avec Stéphane Bern, ses invités spécialistes et des personnalités, pour découvrir en exclusivité l’un des plus grands événements culturels de l’année : l’exposition « Ramsès et l’or des Pharaons » à la Grande Halle de la Villette à Paris.

Pharaon guerrier, communicant hors pair, grand séducteur, Ramsès II, dont le nom évoque à lui seul le soleil d’Égypte et la grandeur de cette civilisation pharaonique, fascine le monde et la France, qui entretient avec l’Égypte une relation toute particulière... Ce qui explique que la France est le seul pays européen à accueillir cette exposition événement qui rencontre un énorme succès.

Tout au long de la visite, vous allez découvrir le destin de ce pharaon hors normes qui vécut il y a plus de 3 000 ans et admirer une collection d’objets historiques qui témoigne de l'exceptionnel savoir-faire égyptien, comme le cercueil de Ramsès II, véritable chef-d’œuvre, et qui constitue l’une des pièces maîtresses de l’exposition.