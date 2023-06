« HVE » : le label qui tue le bio ? Nouvelle enquête d'Hugo Clément sur France 5 le 3 juillet 2023

Lundi 3 juillet 2023 à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit de "Sur le front" dans lequel Hugo Clément propose une grande enquête sur le label bio « HVE ».

« Haute valeur environnementale » : que cache ce label avec un joli papillon ? Protège-t-il vraiment les insectes ? Pourquoi fleurit-il dans les rayons de nos supermarchés, alors qu’en ce moment les ventes de bio s'effondrent ?

Hugo Clément a remonté les filières et découvert des modes de production surréalistes, bien loin de l’image bucolique du logo.

Édito de Hugo Clément

J’ai décidé de m’intéresser à ce joli label un jour où, en reportage, j’ai vu ce joli logo au wagon-bar du train. J’avais le choix entre un menu « bio ou HVE ». Je me suis demandé si les deux labels étaient vraiment comparables. C’est vrai que les mots « haute valeur environnementale » sont très attrayants. Ce label est encadré par les ministères de l’Agriculture et de l’Écologie, il a l’air génial et ambitieux.

En enquêtant, j’ai découvert des pratiques extrêmement surprenantes : les insecticides qui tuent les papillons sont autorisés, alors même qu’il y a un papillon sur le logo. Nous avons découvert des serres chauffées au gaz et éclairées la nuit, en plein hiver. Je croyais voir des aurores boréales au milieu de la Loire-Atlantique. Il s’agit en fait d’un site de culture hors sol qui produit des tomates labellisées HVE en plein mois de janvier.

J’ai compris qu’il était très facile d’obtenir cette certification. L’immense majorité des agriculteurs qui la demandent l’obtiennent sans rien changer, ou presque, à leurs pratiques. Le label HVE, qui devait être un outil pour pousser les agriculteurs à améliorer leurs pratiques, a été complètement détourné par l’industrie agro-alimentaire pour en faire un argument de communication. À tel point que j’ai rencontré plusieurs paysans qui m’ont raconté avoir été poussés par les grandes enseignes à passer en HVE pour continuer à vendre leurs produits en supermarché !

J’ai aussi rencontré des combattants qui se battent contre ce label. La plupart sont des agriculteurs bios, qui estiment être victimes de concurrence déloyale. Pendant que ce logo fleurit un peu partout dans nos supermarchés, le bio est en grande difficulté. Les ventes ont chuté en 2022. Quelques agriculteurs bios font même machine arrière et recommencent à produire avec des pesticides de synthèse.

Des séquences fortes

Des aurores boréales… pour faire pousser des tomates en plein mois de janvier

Près de Nantes, le ciel est éclairé toute la nuit avec des couleurs flashy, roses et mauves, par une immense serre. C’est hypnotisant et magnifique, mais les voisins ne le voient pas de cet œil : leurs maisons sont éclairées et les oiseaux se mettent à chanter au beau milieu de la nuit, selon eux. Cette serre est en réalité labellisée « Haute Valeur Environnementale » et produit des tomates hors sol en plein mois de janvier.

Exclusif : « J’en ai un peu honte », l’inventeur de HVE dénonce

À la base, « Haute Valeur Environnementale » devait être une certification pour pousser tous les agriculteurs à améliorer leurs pratiques. Au fil des années, l'industrie agroalimentaire a réussi à détourner l’ambition initiale. Le HVE est devenu un label visible par les consommateurs et très peu contraignant pour les agriculteurs. Lionel Vilain, l’inventeur du HVE, ne mâche pas ses mots et n’en revient pas de voir son label placardé chez McDonald's.

Pendant que le HVE explose, les ventes de bio s’effondrent

Plus de 200 magasins bios ont fermé l’année dernière en France. L'agriculture biologique vit une crise sans précédent : les ventes en supermarché et en magasins spécialisés chutent, si bien que certains paysans bios entament une « déconversion » pour revenir à l'agriculture conventionnelle.

Des éleveurs de porcs bios font machine arrière

Rencontre avec un éleveur de porcs qui avait décidé de changer ses pratiques. Ses porcs mangeaient bio, ils pouvaient gambader à l’extérieur et ne vivaient plus les uns sur les autres. Mais tout ça, c’est terminé. Le bio se vend si mal que, comme beaucoup d’autres, il est contraint de revenir en arrière. Désormais, les cochons mangeront à nouveau des aliments avec des résidus de pesticides.

Espoir : la cantine 100 % bio à un prix raisonnable, c’est possible et ça existe

Enfin une cantine où on a tous envie de manger ! Les restaurants collectifs de cette commune de Provence servent des produits 100 % bios aux enfants. La mairie a salarié des agriculteurs pour cultiver eux-mêmes les fruits et légumes consommés dans les écoles. Résultat : des plats bons pour la santé à des tarifs raisonnables.

Des combattants

Mathieu Rullier

Persuadé que le label HVE fait de la concurrence déloyale aux agriculteurs bios, ce maraîcher de la Vienne n’a pas hésité à poser « à poil » pour dénoncer la situation qui lui semble injuste. Depuis, Mathieu s'évertue à montrer les plus grandes absurdités du HVE. Il nous montre l’envers du décor et nous fait prendre conscience de la réalité de ce label.

Elisa Novakoff

En Gironde, cette mère s’est battue pour que le collège de ses quatre enfants ne soit pas construit au milieu des vignes certifiées HVE. Elle dénonce l’usage massif de pesticides et lutte avec les autres parents d’élèves pour protéger la santé de ses enfants.