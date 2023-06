"Un été au camping" : série documentaire inédite sur C8 à suivre à partir du vendredi 16 juin 2023

Vendredi 16 juin 2023 à 21:20, C8 débutera la diffusion de la série documentaire inédite "Un été au camping" réalisé par Guillaume Genton et Thibault Gitton.

Que ce soit en famille, entre amis, en couple ou même en solo, les Français adorent passer leurs vacances au camping.

Avec plus de 7500 établissements dans notre pays, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses : Du plus grand camping de France dans les Landes avec ses 6000 vacanciers hebdomadaires et ses équipes mobilisées jour et nuit, au camping familial en passant par l’unique camping naturiste de Haute-Garonne, découvrez les coulisses de ces trois campings d’exception.

Épisode 1

Dans cet épisode, vous verrez comment les équipes du plus grand camping de France ainsi que son imposant chef de la sécurité arrivent à faire cohabiter les familles en quête de repos et les jeunes venus pour faire la fête.

Vous ferez également la connaissance de Xavier et Betty, les heureux propriétaires d'un camping naturiste qu'ils gèrent seuls. Ils vont devoir affronter un violent orage qui menace le séjour de leurs vacanciers…

Enfin, au camping familial, l’équipe d’animation va devoir redoubler d’efforts pour motiver des campeurs à s'inscrire aux activités !

Le second épisode de cette série documentaire, qui en compte 3, sera diffusé vendredi prochain.