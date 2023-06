"Les plus grands mystères de l'Histoire : L'Atlantide" sur RMC Story lundi 19 juin 2023

Lundi 19 juin 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouveau volet inédit de la collection documentaire "Les plus grands mystères de l'histoire" qui sera consacré à l'Atlantide.

L’Atlantide. Un vaste Royaume situé sur une île légendaire, quelque part au milieu de l’Océan. Engloutie brutalement par les flots en l’espace d’un jour et d’une nuit, suite à un terrible cataclysme. D’après le philosophe grec Platon, l’auteur de ce récit, cette brillante civilisation aurait disparu sans laisser de traces 9 500 ans avant notre ère.

Depuis le 15e siècle, son destin tragique fascine et déchaîne les passions. Qui étaient véritablement les Atlantes, ce peuple vertueux décimé après avoir cédé aux sirènes du mal ? La mystérieuse cité fantôme n’est-elle que pure fiction ? Ou a-t-elle réellement existé ?

Au cours des siècles, scientifiques, auteurs et aventuriers l’ont cherché sans relâche. Une véritable chasse au trésor, aux quatre coins du globe. Naviguant entre science et mythologie, beaucoup affirment l’avoir trouvée. Dans l’Océan Atlantique, en Méditerranée, dans la mer du Nord, en Afrique, et même en Antarctique ou au cœur du Sahara, les théories se comptent par centaine. Mais qui détient la vérité ?

Pour démêler le vrai du faux, nous avons réuni une équipe de cinq experts internationaux : anthropologues, historiens et archéologues. Ensemble, ils ont mené l’enquête pour élucider l’un des plus grands mystères de l’humanité. Grâce à leurs témoignages, à des images de synthèses et des reconstitutions, plongez au cœur d’un mythe universel venu du fond des âges : l’Atlantide.

Retrouvez ce documentaire inédit "Les plus grands mystères de l'Histoire : L'Atlantide" à découvrir lundi 19 juin à 21:10 sur RMC Story.