"Lucie en Californie" mercredi 28 juin 2023 sur France 5 - Vidéo

Mercredi 28 juin 2023 à 21:00 sur France 5, Lucie Carrasco et Jérémy Michalak mettent le cap sur Los Angeles pour un périple inspirant et joyeux.

À l’occasion du 5ème volet de leurs aventures déjantées, Lucie Carrasco et Jérémy Michalak mettent le cap sur Los Angeles.

À la découverte de la Californie côté sauvage, ce périple inspirant et délirant bouscule les clichés et les préjugés avec humour, émotion et convictions.

Pour ce duo improbable, qui réunit une handicapée et un animateur-blagueur de petite taille, l’aventure commence là où la route 66 s’arrête. Au programme : surf, skate, bikers, montgolfière, lowriding… et bien plus encore !

Des vagues du Pacifique au désert de la Yucca Valley, en passant par l’immensité de Joshua Tree, Big Bear Lake et la cité apocalyptique de Bombay Beach, ce road trip déjanté nous prouvera une fois encore, qu’« impossible, n’est pas Lulu ».

Un périple écrit et réalisé par Jérémy Michalak.