"Un été au camping" : 3ème épisode sur sur C8 vendredi 30 juin 2023

Vendredi 23 juin 2023 à 21:20, C8 diffusera le 3ème épisode de la série documentaire inédite "Un été au camping" réalisé par Guillaume Genton et Thibault Gitton.

Que ce soit en famille, entre amis, en couple ou même en solo, les Français adorent passer leurs vacances au camping.

Avec plus de 7500 établissements dans notre pays, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses : Du plus grand camping de France dans les Landes avec ses 6000 vacanciers hebdomadaires et ses équipes mobilisées jour et nuit, au camping familial en passant par l’unique camping naturiste de Haute-Garonne, découvrez les coulisses de ces trois campings d’exception.

Épisode 3

Après deux mois intensifs, la saison touche à sa fin dans les trois campings qui ont laissé les caméras filmer leur quotidien pas comme les autres.

Dans le plus grand de France, entre les vacanciers et les animateurs, de solides liens se sont tissés.

Dans celui accueillant des naturistes, Xavier et Betty s’apprêtent à recevoir les enfants et petits-enfants d'habitués des lieux.

Enfin, dans le camping familial, l’ambiance est survoltée à l’occasion d’une vente aux enchères très spéciale organisée par Nicolas, le responsable d’animation. Des vacanciers vont miser gros pour remporter le gros lot !