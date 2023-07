"Sarah Halimi : un crime antisemite et impuni" sur RMC Story dimanche 2 juillet 2023 - Vidéo

Dimanche 2 juillet 2023 à 22:45, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Sarah Halimi : un crime antisemite et impuni".

Sarah Halimi, femme juive aimée et respectée dans sa communauté est assassinée dans son appartement parisien en avril 2017 par son voisin, Kobili Traoré 27 ans, d'origine malienne.

En passant par le balcon des voisins de Sarah, ce dernier pénètre dans son appartement et commence à la rouer de coups en l'insultant. Entendant la police arriver, l’assassin jette le corps inanimé de la femme par le balcon du haut du troisième étage. La police, pourtant sur place au moment des faits, n'interviendra pas par manque de renforts.

Ce crime et le traitement judiciaire qui en découle créent la polémique. L'affaire Sarah Halimi a été marquée par des dysfonctionnements majeurs dans son traitement judiciaire.

En décembre 2019, le suspect, Kobili Traoré, est jugé irresponsable pénalement en raison de sa consommation de cannabis. Cette décision a suscité de nombreuses critiques car la justice semble avoir ignoré des preuves évidentes d'antisémitisme et de préméditation. De plus, la lenteur de la procédure a suscité l'indignation, avec des retards importants dans l'instruction de l'affaire. Ces dysfonctionnements ont entraîné un sentiment d'injustice pour la famille de la victime et ont alimenté le débat sur la protection des citoyens face à la montée de l'antisémitisme.

Ce documentaire retrace l’histoire de cette affaire et tente de comprendre comment la justice a-t-elle pu innocenter Kobili Traoré et ne pas reconnaitre le caractère antisémite de ce crime.