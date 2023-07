"La folle vie des forains" à découvrir sur RMC Story jeudi 6 juillet 2023 - Vidéo

Jeudi 6 juillet 2023 à 21:10, RMC Story diffusera "La folle vie des forains", un document inédit réalisé par Arnaud Levert et Roman Castillon.

Avec leurs manèges, leurs attractions et leurs confiseries, ils font rêver les petits et frissonner les plus grands. Les forains sont une communauté de près de 50 000 personnes en France. Derrière le spectacle et les lumières : une vie de nomade. Toujours sur les routes, ils se déplacent, en famille, de petites foires en grosses fêtes foraines et vivent généralement en caravane.

Dans ce documentaire, nous découvrirons leur quotidien sur les foires mais aussi leur vie personnelle, empreinte de traditions. A la tête d’un manège à sensations fortes : Norman Bruch. Il possède le No Limit qui retourne les estomacs des clients à 25m de haut. Une attraction qui demande tout un savoir-faire pour être transportée et montée. Le forain de 41 ans espère passer le flambeau à son fils de 18 ans, Sean. Car chez les gens du voyage, on se transmet les manèges de génération en génération. Mais entre les deux hommes, l’ambiance est parfois électrique.

Wendy est à la tête de sa propre attraction pour enfants, rachetée à ses parents. A 18 ans, la jeune femme, gitane, s’apprête à se marier selon un rituel ancestral de la communauté : l’enlèvement. Le futur mari doit venir chercher sa compagne, au domicile, sans se faire repérer par les parents. Chez les Gitans, c’est cette tradition - lorsqu’elle est réussie - qui officialise l’union.

Kelly, elle, est Manouche. A 31 ans, moderne et très populaire sur les réseaux sociaux, elle tente de bousculer les codes. La mère de famille est mariée à un gadjo : un homme qui ne fait pas partie de la communauté des gens du voyage. Il a dû s'imposer dans ce milieu et apprendre les codes.

Harri a revendu tous ses manèges pour se mettre à la confiserie et régaler les papilles des gourmands. Mais cette année, son nouveau business pourrait bien battre de l’aile. Comme tous les forains, il est dépendant d’un élément sur lequel il n’a aucun pouvoir : la météo. Et le début de la saison est particulièrement capricieux.

Retrouvez ce documentaire inédit "La folle vie des forains" à découvrir jeudi 6 juillet à 21:10 sur RMC Story.