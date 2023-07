"Les Kennedy : une fratrie américaine" sur ARTE dimanche 9 juillet 2023 à 22:55

"JFK", le 35ème président américain assassiné en 1963, avait trois frères et cinq soeurs. Gros plan sur le destin de cette fratrie hors norme, issue d'un clan d'origine irlandaise devenu un emblème de l'establishment démocrate, dimanche 9 juillet 2023 à 22:55 sur ARTE.

Les Américains ont fait d'eux leur famille "royale" : depuis près d'un siècle, les membres du clan Kennedy, aux origines irlandaises, suscitent une fascination inépuisable.

Si les journaux du monde entier, mais aussi la littérature, James Ellroy en tête, ont révélé une part de leurs secrets, drames et scandales, la fratrie la plus célèbre de la famille, celle du président démocrate John Fitzgerald Kennedy (1960-1963), n'a pas fini de lever le voile sur ses mystères, d'autant que ses descendants en entretiennent les zones d'ombre avec soin.

Sur les neuf enfants de Joseph Kennedy et Rose Fitzgerald, couple fondateur de la "dynastie", six ont fait carrière en politique. Si le rôle décisif d'un père à l'ambition débordante a déjà fait couler beaucoup d'encre, quelle place la mère a-t-elle occupée au sein de la famille ? Après l'assassinat de John en 1963, puis de Robert Kennedy cinq ans plus tard, quels ont été les destins des autres membres de la fratrie éclipsés par cette double tragédie, et en particulier celui des filles ?

Servir et réussir

Alors que l'un des onze enfants de ce dernier, le controversé Robert Kennedy Junior, vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle américaine de 2024, ce documentaire dévoile un pan méconnu de l'histoire du clan, à travers les parcours de ses tantes et oncles, eux aussi marqués par l'injonction familiale de servir leur patrie et de réussir.

Plaçant les neuf membres de la fratrie au même degré d'importance, André Schäfer et Anna Steuber apportent notamment un éclairage inédit sur les femmes.

Les historiens Barbara Perry et David Nasaw, le journaliste Ronald Kessler, les biographes Larry Tye et Alan Posener, ainsi qu'un membre de la famille apportent leur concours à cette fresque familiale.