"Serengeti : La grande cavalcade des animaux" sur ARTE samedi 15 juillet 2023 - Vidéo

Au coeur du légendaire parc du Serengeti, cette série d'une beauté à couper le souffle expose la lutte pour la survie de la faune tanzanienne. ARTE diffuse les 3 derniers épisodes de cette 2ème saison samedi 15 juillet 2023 à partir de 20:55.

De la saison sèche à la saison humide, au fil d'images d'une beauté à couper le souffle, cette série filmée avec du matériel ultramoderne par un expert du genre retrace les drames, petits et grands, auxquels sont confrontés les habitants de cette savane d'Afrique de l'Est.

20:55 Partie 4 Luttes de pouvoir



Quand la meute de lions de Kali s'installe sur la colline, Bakari et les autres babouins sont contraints de trouver refuge ailleurs. Pour les grands fauves, guépards et lions, la migration des gnous est l'assurance d'un repas. Mais malgré le nombre impressionnant d'animaux à leur portée, il leur faut démontrer de grands talents de chasseurs pour s'emparer d'une proie. Dans la rivière, Magamba, la femelle crocodile, se bat pour protéger ses petits mais ses forces diminuent. Duma, le guépard, tente désespérément de se réhabiliter, mais il a du mal à s'intégrer au groupe des mâles...

21:35 Partie 5 Chaleurs extrêmes

Lorsque la saison sèche s'abat sur la savane, le niveau du lac diminue et l'eau se fait rare pour les animaux. Aux points d'eau, tous se retrouvent : hippopotames, crocodiles, zèbres et flamants roses. La concurrence pour la nourriture s'intensifie, les hyènes disputent les proies aux guépards. À la recherche d'un refuge sûr, Duma se retrouve sur le territoire d'un autre clan. Nalla, l'éléphant sage, doit trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque les hippopotames soulèvent une boue de plus en plus épaisse, elle se transforme rapidement en piège. Le jeune Mafuta pourra-t-il s'échapper ?

22:20 Partie 6 Le temps de la résurrection



La pluie inonde enfin la plaine aride. Twiga, une girafe qui vient de naître, n'est pas encore très assurée sur ses longues pattes. Sa mère pourra-t-elle la protéger de Kali, la lionne ? Sous la pression des autres guépards, Duma est contraint de se charger seul des proies les plus imposantes. Un troupeau d'éléphants arrive de loin pour accueillir un bébé : le nouveau compagnon de jeu de Kadogo. Mafuta, le bébé hippopotame, prend de plus en plus d'assurance et aide sa mère à débarrasser les berges de la rivière des crocodiles. Les flamants roses annoncent le retour de la saison des pluies avec leur danse nuptiale.