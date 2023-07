"Les routes de l'impossible" au Guatemala mardi 18 juillet 2023 sur France 5 - Vidéo

Mardi 18 juillet 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la collection documentaire "Les routes de l'impossible". Cette semaine, direction le Guatemala, sous le ciel des Mayas.

Connu pour la beauté de ses volcans actifs et ses lacs aux eaux turquoises, le Guatemala traverse aujourd’hui une crise économique sans fin, faisant du pays l’un des plus pauvres d’Amérique latine. Qu’elles soient urbaines ou rurales, toutes les populations sont touchées et s’en remettent à leur courage ou aux dieux mayas qu’elles vénèrent.

Tomas est un chaman. Il part en pèlerinage sur les pas de ses ancêtres mayas en direction de la cité El Mirador, l’une des plus anciennes et inaccessibles du continent. C’est un véritable chemin de croix qui attend le chaman et son apprenti.

Pour gagner sa vie, Anthony fait le taxi à bord d’un « tuktuk ». Mais, dans ces zones urbaines, la concurrence est rude, alors il a décidé d’affronter les routes de montagne. Un pari audacieux sur des chemins où seuls les 4 x 4 se risquent habituellement.

Exercer un métier dangereux pour survivre, c’est aussi le quotidien d’Hugo. Devenir chasseur de requins ! Mais les requins commencent à disparaître, victimes de la surpêche et de la pollution. Ses frères vivent avec leur mère sur une décharge. Après l’école, ils passent l’après-midi à ramasser bouteilles en plastique et ferraille qu’ils revendent aux recycleurs.

En face de leur décharge se trouve la frontière, symbole de tous leurs espoirs… Le Mexique ! Là où commence le rêve américain…

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro "Cuba, viva la vida".