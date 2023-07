"Ultras" : Plongée dans le monde des tribunes sur France 3 mercredi 26 juillet 2023

Mercredi 26 juillet 2023 à 00:20 dans la case documentaire "L'heure D", France 2 diffusera le film "Ultras" écrit et réalisé par Maxence Voiseux.

« On a vécu comme ça, pendant plusieurs années, shootés au club. Être ultra, c’est pas que le foot en fait, c’est surtout une culture. Ce que les gens savent pas, c’est qu’on n’est pas juste des supporters, pas des hooligans. Regarder le match, c’est pas l’enjeu.

On est comme les piliers de l’institution d’une certaine manière, on tient les murs. On est là pour faire vivre les tribunes, pour se casser la voix, se faire bousculer.

On est entre nous, et c’est ça qui nous plaît. Entre frères quelque part, à la vie, à la mort, défendre le club, la ville, en toute circonstance. »

Construit à partir d'entretiens avec des ultras pour qui l'engagement revêt une dimension sociale et politique, ce film documente le monde des tribunes.