"Les routes de l'impossible" au Kenya sur France 5 mardi 1er août 2023 - Vidéo

Mardi 1er août 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la collection documentaire "Les routes de l'impossible". Cette semaine, direction le Kenya.

Le Kenya se développe à toute vitesse, mais derrière les buildings de Nairobi la capitale, et la savane très prisée des touristes, se cache une toute autre réalité. Le changement climatique coupe le pays en deux. Au Nord, des régions entières souffrent d’une profonde sècheresse tandis qu’au Sud, des populations se retrouvent menacées par la montée des eaux. Le réseau routier est truffé de mauvaises pistes.

Chaque semaine, Adam achète 100 kilos de poissons aux pêcheurs du lac Victoria pour les vendre à la conserverie située à 70 kilomètres de chez lui. Une course contre le temps et le soleil s’engage dans son camion non réfrigéré.

David, chauffeur de taxi, ne prend jamais la route avec moins de 15 clients pour 8 places ! Il faut dire que les voyageurs qui se rendent dans la région du Turkana sont rares.

Le feu solaire brûle la terre et les troupeaux. Alors que certaines terres s’assèchent, du côté du lac « Baringo » c’est tout le contraire ! Les habitants du lac doivent faire face à un terrible danger… Les crocodiles qui se trouvaient loin des berges attaquent maintenant les villageois. Quant à l’école, elle est devenue une île et certains enfants sont contraints de traverser le lac sur des radeaux de fortune, au milieu des crocodiles et des hippopotames.

Ceux qui fuient ces terres ingrates partent pour le lac Victoria et tentent leur chance sur l’ île de Migingo. Les eaux poissonneuses qui l’entourent en ont fait un eldorado. Aujourd’hui ils sont plus d’un millier à s’entasser sur ce rocher plus petit qu’un terrain de football.