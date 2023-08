"Nus et culottés" : « Objectif Bretagne » & « Objectif Mont Aiguille » avec Nans & Mouts lundi 7 août 2023 sur France 5 - Vidéo

Lundi 7 août 2023 à partir de 21:10, France 5 vous propose de voir ou de revoir deux anciens numéros de "Nus et Culottés" avec Nans et Mouts : « Objectif Bretagne » et « Objectif Mont Aiguille ».

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 21:00 "Nus et culottés" Objectif Bretagne Du plateau de Millevaches dans la Creuse, Nans et Mouts se mettent en quête d'un vestige de la culture celte : les druides ! Qui viendra en aide à nos deux aventuriers ? Encore faut-il rejoindre la Bretagne qui n'est pas la porte à côté ! 21:45 "Nus et culottés" Objectif Mont Aiguille

En partant des prairies haut-marnaises, aussi rurales qu'accueillantes, Nans et Mouts rêvent de faire l'ascension du mythique Mont Aiguille, aux portes du Vercors. Baluchon sur l'épaule et caméra au poing, ils passent d'un moyen de transport atypique à un autre plus surprenant encore, multipliant les rencontres insolites. Leur enthousiasme d'être en chemin les conduit à tenter de drôles d'expériences. Mais il leur faut trouver le matériel adéquat, ainsi que des gens disponibles pour entreprendre cette ascension.

0 Partages



Partager