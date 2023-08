"Au bout c'est la mer" : La Seine sur France 5 mercredi 9 août 2023 avec François Pécheux - Vidéo

Mercredi 9 août 2023 à 21:00, France 5 débutera la diffusion de la 5ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer". Cette semaine, François Pécheux nous emmène sur la Seine.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

La Seine

François a choisi la Seine, pour une navigation de plus de 770 kilomètres.

Son voyage commence en Côte d’Or, à Source-Seine, là où le fleuve n’est encore qu’une toute petite rivière. C’est en cherchant un premier bateau qu’il rencontre Salvatore et son drôle d’engin volant. Ensemble, ils vont survoler les grands lacs de l’Aube, réservoirs de la Seine qui protègent Paris des inondations.

Un vol qui va le mener jusqu’à Alexandre, distillateur de père en fils. Dans le port de Nogent-sur-Seine, il embarque sur la péniche de Cyril, pour une traversée de Paris aussi belle qu’infernale ! Pendant son escale François découvre un immense réseau de climatisation, qui sert notamment à rafraîchir le Louvre !

Arrivé à Conflans-Sainte-Honorine, la capitale de la batellerie, il fait la connaissance de Josy, princesse-marinière qui vit sur sa péniche depuis toujours.

Il poursuit son voyage avec la major Anne et l’équipe de la brigade fluviale, pour une intervention sur les eaux sombres de la Seine.

Le pousseur Triton emmène François vers le Moulin d’Andé, un patrimoine fluvial d’importance.

Puis avec l’équipe des sondeurs de la Seine, il rejoint l’embouchure. C’est à Honfleur qu’il atteint la Manche : Au bout c’est la mer !