Hommage à Hélène Carrère d'Encausse sur France 5 avec la diffusion du documentaire "Pour l'amour des mots"

Ce mercredi 9 août 2023 à 22:45, France 5 rendra hommage à l’académicienne et historienne Hélène Carrère d’Encausse avec la diffusion du documentaire "Pour l'amour des mots".

Hélène Carrère d'Encausse a obstinément scruté notre temps et tenté de l'analyser.

Elle s'est d'abord intéressée à l'un des pays les plus influents et les plus méconnus, son pays d'origine qui s'appelle alors l'URSS. Elle a mis des mots sur les réalités de cet immense pays dissimulé tout autant par sa propagande que par les attaques de ses détracteurs. Elle s'insurge à la fois contre la diabolisation de l'URSS et contre les excès de son système totalitaire.

Née dans le siècle des grandes idéologies, elle a contribué à balayer leur pesanteur en décryptant les vrais rapports de force, les intérêts économiques, la démographie, le jeu des pouvoirs qui régissent les équilibres ou déséquilibres internationaux.

Un documentaire de 52' réalisé par Marie-Dominique Montel et Christopher Jones, produit par 17 Juin Média, avec la participation de France Télévisions et le soutien du CNC.

L'Académie française ouvre ses portes à la caméra de Serge Moati, quai Conti à Paris, dans un bâtiment presque quatre fois centenaire. Le journaliste qui avoue avec autodérision s'être déjà fantasmé en immortel raconte l'histoire, les rites, les usages, les traditions et les codes de cette prestigieuse institution française.

Sans ambages et avec humour, les Académiciens se confient tour à tour et racontent leurs souvenirs et leurs missions, sans oublier d'évoquer les fantômes qui hantent l'histoire de l'Académie.