"Réforme des retraites, les dessous d'une crise" : document inédit à voir sur France 5 dimanche 27 août 2023

Dimanche 27 août 2023 à 21:10, France 5 vous proposera de découvrir le documentaire inédit "Réforme des retraites, les dessous d'une crise" réalisé par Cécile Amar et Stéphane Benhamou.

C’est l’histoire secrète de six mois hors norme de notre vie sociale, politique, institutionnelle et démocratique. Une histoire racontée par tous les acteurs. Et par la Première ministre qui a porté la réforme des retraites et fut toujours en première ligne pour la défendre.

Pendant six mois, Cécile Amar et Stéphane Benhamou ont suivi les principaux acteurs de cette bataille des retraites, les leaders du mouvement social, Laurent Berger, Philippe Martinez et Sophie Binet, la Première ministre Elisabeth Borne et son ministre du Travail, Olivier Dussopt, ainsi que les deux principaux opposants, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui se confient longuement. Ils nous révèlent les coulisses de ces six mois de crise, dévoilent leurs stratégies, racontent à chaud et avec un peu de recul comment ils ont vécu ce moment si particulier

90 minutes d’histoire immédiate. Au cœur du pouvoir, des syndicats et de l’opposition parlementaire.

Liste des intervenants

Intervenants politiques

Elisabeth Borne (Première ministre)

(Première ministre) Olivier Dussopt (ministre du Travail)

(ministre du Travail) Jean-Luc Mélenchon (France insoumise)

(France insoumise) Marine Le Pen (Rassemblement national)

(Rassemblement national) Muriel Pénicaud (ancienne ministre du Travail de 2017 à 2020)

(ancienne ministre du Travail de 2017 à 2020) Aurélien Pradié (député Les Républicains)

(député Les Républicains) Olivier Marleix (président du groupe LR depuis 2022)

Intervenants syndicaux

Laurent Berger (secrétaire général CFDT)

(secrétaire général CFDT) Philippe Martinez (ex-secrétaire général CGT)

(ex-secrétaire général CGT) Sophie Binet (secrétaire générale CGT)

(secrétaire générale CGT) Imane Ouelhadj (présidente de l’UNEF)

Observateurs vie politique