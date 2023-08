"Nus et culottés" : « Objectif Islande » & « Objectif Londres » avec Nans & Mouts sur France 5 lundi 14 août 2023 - Vidéo

Lundi 14 août 2023 à partir de 21:10, France 5 vous propose de voir ou de revoir deux anciens numéros de "Nus et Culottés" avec Nans et Mouts : « Objectif Islande » et « Objectif Londres ».

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 21:00 "Nus et culottés" Objectif Islande Au programme des deux aventuriers : traverser la Manche, l'Angleterre puis le pays mythique d'Ecosse, découvrir sa culture hospitalière et festive, trouver un avion dans l'un des aérodromes du nord du pays et s'envoler enfin pour l'Islande Nans et Mouts rêvent de sillonner cette île, de rencontrer ses habitants et de se plonger dans les fameuses sources thermales pour admirer une aurore boréale. 21:45 "Nus et culottés" Objectif Londres

Rencontrer un super-héros à Londres… Devant les difficultés des grandes villes, des anonymes ont décidé de jouer les héros pour aider leurs voisins. Éternels enfants, Nans et Mouts rêvent de rencontrer ces supermen contemporains ! Partis nus et sans argent des bocages normands, Super-Nans et Méga-Mouts doivent avant toute chose se trouver un costume ! Ils se mettent en route pour traverser la Manche… La City de Londres, jungle urbaine et symbole de l'hyperactivité, sera le terrain de jeu idéal.

