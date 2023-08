"Le mystère de la grotte de Lourdes" sur RMC Story lundi 14 août 2023

© Gzen92, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Lundi 14 août 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir "Le mystère de la grotte de Lourdes", un documentaire réalisé par François Barré.

En février 2018, le Vatican reconnaît le 70ème miracle de Lourdes.

Ces miracles attirent aujourd'hui 6 millions de personnes chaque année vers la célèbre grotte, troisième lieu de pèlerinage catholique au monde.

Parmi tous ces visiteurs, 60 000 sont malades ou invalides et espèrent vivre ce que l'on appelle une « guérison spontanée » : il y aurait environ 7 300 cas à ce jour.

Sur les traces de Bernadette Soubirous qui à 14 ans témoigna d'une apparition de la Vierge Marie, ce documentaire tente de comparer, d'analyser et de percer les mystères autour de ces phénomènes existants depuis plus de 160 ans, d'un point de vue historique et scientifique.