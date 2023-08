"Rendez-vous en terre inconnue" avec Oli chez les Vézo à revoir sur France 2 mardi 15 août 2023 - Vidéo

Mardi 15 août 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de l'émission "Rendez-vous en terre inconnue" dans laquelle Raphaël de Casabianca entraîne le chanteur Oli à la découverte de la côte sud-ouest de Madagascar.

Ensemble, ils partent à la rencontre d’un peuple emblématique : les Vézo. L’un des derniers peuples de la mer.

Chez les Vézo, tout le monde est pêcheur, et ce dès l’enfance. Depuis des générations, les Vézo dépendent de l’océan pour leur survie. Chaque année, sur leurs frêles embarcations, certains pêcheurs bravent les eaux tumultueuses du canal du Mozambique.

Ils s’installent pendant plusieurs mois sur un îlot, à plus de 10 km au large des côtes de Madagascar. Tout juste un banc de sable sans végétation ni point d’eau. Il est pourtant le refuge de plusieurs familles Vézo. Ici, la pêche est particulièrement abondante.



Sur cette île minuscule, Raphaël et Oli partagent le quotidien d’une communauté unie et bienveillante. Ils découvrent aussi une région aux paysages exceptionnels, où l’apparente douceur de vivre ne saurait faire oublier la rudesse d’un quotidien parfois difficile.