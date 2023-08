"Ambre coiffure, le salon voyageur" en Inde et au Brésil sur France 5 mardi 15 août 2023 - Vidéo

Mardi 15 août 2023 à 21:00, France 5 diffusera les deux premiers épisodes d'une nouvelle série documentaire "Ambre coiffure, le salon voyageur" avec Ambre Dupont.

Et si l’étude des cultures capillaires nous permettait de mieux comprendre le monde ?

Equipée de son indispensable mallette de coiffure, Ambre Dupont, apprentie coiffeuse, sillonne la planète dans le but de découvrir ce que révèlent les cheveux à travers les traditions et tendances.

Du Kenya à la Corée du Sud, en passant par l’Inde ou le Brésil, qui aurait cru que des cheveux pouvaient aussi bien exprimer l’essence d’une vie, d’un regard et d’un combat ? Les coiffures portent des messages, et Ambre nous rapporte à quel point il n’est pas anodin de porter les cheveux raides, bouclés, colorés, ou même rasés dans certaines sociétés.

Une aventure qui l’emmène de rencontre en rencontre, d’histoire en histoire, jusqu’aux confins des contrées qu’elle explore.

21:00 Épisode 1 Ambre coiffure, le salon voyageur en Inde

Ambre se rend en Inde où les cheveux des femmes sont considérés comme les plus beaux au monde. A tel point qu’ils font l’objet d’un business très florissant. Notre coiffeuse globetrotteuse va se rendre compte combien les cheveux sont un symbole fort d’appartenance religieuse et d’un statut au sein de la société.

L’Inde, c’est aussi là qu’est né le terme “shampoing”. Une immersion dans la culture indienne avec des moments d’une grande intensité.

De Bombay à New Delhi en passant par Varanasi et Chennai, elle va croiser les différentes communautés et religions : hindouistes, sikhs, mais aussi découvrir des croyances étonnantes comme les dons de cheveux.

21:50 Épisode 2 Ambre coiffure, le salon voyageur au Brésil

L’aventure commence à Rio de Janeiro, où Ambre découvre le Corte do Jaca et le lissage brésilien.

A Salvador de Bahia, c’est un univers bien différent qui l’attend, ici chevelure afro et tressage sont la tendance. Notre apprentie coiffeuse plonge alors dans le royaume de l’excentricité à Belem et s’ouvre à de nouvelles techniques bien particulières.

Tout au long du voyage, Ambre n’hésite pas à ouvrir sa mallette pour quelques coupes, le miroir devenant alors le témoin et le complice de confidences et de moments d’émotion.