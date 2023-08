"Les coulisses de l'histoire" : deux volets inédits à voir sur ARTE mardi 15 août 2023

Mardi 15 août 2023 à partir de 20:50, ARTE diffusera les deux derniers volets inédits de la série documentaire "Les coulisses de l'histoire" qui nuance des idées ancrées dans la mémoire collective, en restituant les faits dans leur complexité.

Avec le temps, la connaissance du passé s'affine, mais les idées reçues sont parfois tenaces.

De la responsabilité de l'Autriche dans les atrocités du nazisme à la faillite européenne engendrée par la crise des subprimes, du rôle joué par l'Angleterre dans la résistance à Hitler à la création de l'État d'Israël, fruit des rapports de force entre grandes puissances, cette passionnante collection documentaire porte un nouveau regard sur l'histoire récente en bousculant les certitudes et en décryptant les faits.

Une lecture revue et corrigée, déroulée dans des récits limpides tissés de saisissantes archives.

20:50 Partie 3 La crise des subprimes, une faillite européenne

Parmi les images marquantes du XXIe siècle resteront celles des centaines de personnes, errant tête basse et cartons en main, au pied de la tour de Lehman Brothers, quatrième banque d'affaires américaine, après sa chute en septembre 2008.

La crise des subprimes, un produit financier toxique mais rentable issu des dettes privées immobilières de la classe moyenne, et le krach qui s'ensuivit en 2008 ont profondément bouleversé l'économie mondiale. Tandis que l'onde de choc se propage de l'autre côté de l'Atlantique et que les banques vacillent, l'Union européenne tergiverse. Après avoir initialement prôné le recours aux solutions nationales, la Banque centrale européenne (BCE) s'engage en septembre 2008 à renflouer les établissements bancaires grâce à de l'argent public, sans contrepartie.

Mais la débâcle financière a déjà muté en crise économique et, dans toute l'Europe, le chômage augmente et les taux de croissance chutent. En novembre 2009, la Grèce, insolvable, se déclare en faillite, appelant à une solution à l'échelle européenne, malgré les réticences allemandes et celles de la BCE. Le plan de sauvetage finalement adopté exige en contrepartie des mesures d'économie censées permettre à la Grèce de résorber son déficit.

Mais le "diktat de l'austérité" s'étendant bientôt à l'ensemble des pays de l'UE, la crise devient sociale et politique. Le principe avéré de "privatisation des profits, socialisation des pertes" apparaît comme une gifle infligée aux peuples européens. Les manifestations se multiplient. De ce ressentiment émergent des mouvements altermondialistes ou nationalistes qui contestent l'hégémonie de l'Europe libérale.

21:45 Partie 4 Israël, merci Moscou

Dans l'immédiat après-guerre, accorder une patrie aux juifs est loin d'être une priorité.

À l'automne 1945, 70 000 survivants de l'Holocauste attendent toujours, dans des camps de déplacés, qu'on statue sur leur sort. En Palestine, où la population juive déjà installée rêve de constituer un État indépendant, la puissance d'occupation anglaise limite les visas d'entrée. À la tête de l'Agence juive, sorte d'embryon de gouvernement, David Ben Gourion travaille à exaucer ce vœu d'une terre promise. Mais sa volonté se heurte au jeu des grandes puissances : les États-Unis, par la voix de Harry Truman, se déclarent favorables à l'octroi de visas pour l'entrée des déplacés juifs en Palestine, quand les Britanniques s'y opposent farouchement. Alerté, le Kremlin voit dans ce conflit larvé l'occasion d'accroître les dissensions entre les alliés occidentaux et de s'ouvrir un accès au Moyen-Orient.

Après avoir autorisé les juifs des pays occupés par l'Armée rouge à franchir leurs frontières, changeant le rapport de forces des populations en Palestine, Staline va même jusqu'à donner, par l'intermédiaire de son représentant aux Nations unies, une voix pour la création d'Israël. Il fera livrer des armes au jeune État, attaqué par les Palestiniens au lendemain de sa proclamation officielle, le 14 mai 1948, ce qui n'empêchera pas le dictateur, par la suite, de refuser un visa aux juifs soviétiques cherchant à émigrer, et de réprimer toute tentative d'émancipation de cette population.