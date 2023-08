"Le Louvre, un musée pharaonique" sur RMC Découverte mardi 15 août 2023 - Vidéo

Mardi 15 août 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir "Le Louvre, un musée pharaonique", un document réalisé par Pauline Legrand.

Le Palais du Louvre est le plus grand d'Europe, vaste de 135 000 m2, qui abrite le musée le plus visité au monde avec 8 millions de visiteurs par an.

Indissociable de l'histoire de Paris, sa construction s'étendra sur plus de 800 ans, pour se poursuivre au début des années 1980 par l'oeuvre d'un architecte visionnaire, donnant à cet immense bâtiment des airs pharaoniques.

La pyramide du Louvre à Paris constitue une véritable prouesse technique, c'est sans doute l'un des plus grands projets architecturaux du XXe siècle.

Ses agrandissements successifs au cours des siècles ont donné lieu à des polémiques, des coups de théâtre et des batailles passionnés pour réussir ce projet audacieux.

Célèbre avant d'avoir vu le jour, il a donné lieu à l'un des chantiers les plus délicats et symbolique du XXe siècle.

Comme un pied de nez à ses détracteurs de l'époque, la pyramide est aujourd'hui devenue le symbole du Louvre lui-même.