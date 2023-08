"Au bout c'est la mer" : Le fleuve Ouémé au Bénin sur France 5 mercredi 16 août 2023 avec François Pécheux - Vidéo

Mercredi 16 août 2023 à 21:00, France 5 vous proposera un nouvel épisode inédit de la 5ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer". Cette semaine, François Pécheux nous emmène au Bénin.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

Le fleuve Ouémé au Bénin

François embarque sur le fleuve Ouémé, le plus grand fleuve intérieur du Bénin, sur plus de 500 km, depuis sa source sur le mont Tanéka jusqu’à son embouchure dans le golfe de Guinée.

Pour sa première navigation en pirogue, François partage les eaux du fleuve avec les hippopotames et les pêcheurs du Nord Bénin, puis fait escale à Bohicon, pour assister à une consultation vaudou, ce culte animiste très présent dans tout le pays.

Près de Ouinhi, il rencontre les courageux extracteurs de sable fluvial, qui font migrer celui-ci vers d’autres horizons...

François pénètre ensuite dans la vallée du Ouémé, l’une des plus imposantes vallées agricoles au monde. Il découvre la fabrication de l’huile de palme, l’or rouge des habitants du fleuve.

Il poursuit sa route vers la mythique Ganvié, la plus grande cité lacustre d’Afrique, et prend part à une course de pirogues au milieu des jacinthes d’eau.

Il découvre ensuite les communautés religieuses de ce village flottant unique, comme les chrétiens célestes ou les évangélistes.

François termine son voyage à Cotonou, la vibrante capitale économique du Bénin, avant de rejoindre la mer...