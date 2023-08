"Ma vie en camping-car" à revoir sur 6ter mercredi 16 août 2023 - Vidéo

Mercredi 16 août 2023 à 21:05, 6ter vous proposera de voir ou de revoir "Ma vie en camping-car", une série documentaire (précédemment diffusée sur W9) en 6 épisodes au cours de laquelle nous allons suivre 6 familles qui partagent cette passion.

En vacances, il y a ceux qui restent à la maison, ceux qui la quittent et ceux qui partent avec ! Qu’ils soient professionnels du secteur ou simples pratiquants, découvrez les histoires de ceux qui partagent la même passion. À tel point que leur camping-car est souvent considéré comme un membre supplémentaire de la famille.

Montez à bord à bord de ces cocons rectangulaires pour un chassé-croisé en roue libre ! Et si la vie était plus belle quand la chambre avec vue n’est jamais la même ?

21:05 Épisode 1

Aujourd’hui, c’est J-1 avant le grand jour du départ en vacances pour la famille de Stéphanie et Maxence. Des vacances qui se feront à bord de leur camping-car surnommé « Bébé ». Derniers préparatifs avant de partir, il ne faut rien oublier !

De son côté, la famille de Jessica et Thomas est en Allemagne et poursuit son voyage de 6 mois à travers toute l’Europe en compagnie de leurs 2 enfants… mais aussi des grands-parents !

Dans le monde du camping-car, si la plupart sont nomades, d’autres sont plus sédentaires. C’est le cas de Jean-Marie, le patron d’une aire spécialisée dans l’accueil de camping-cars, dans le Var. Un endroit secret et magique pour les camping-caristes qui viennent se ressourcer sous les embruns d’une magnifique cascade.

Enfin, le camping-car c’est la nature certes, mais c’est aussi le monde de l’ultra-luxe, et la concession d’Olivier et de ses deux filles Manon et Pauline, basée à Avignon. Ils nous ouvrent leurs portes pour nous faire découvrir d’incroyables maisons roulantes.

22:10 Épisode 2

Il y a des premières fois qui comptent plus que d’autres… Pour la famille de Christelle et Jérôme, c’est l’heure du tout premier voyage en camping-car. Un camping-car surnommé « Biscotte ». Au programme : un voyage d’un mois qui restera dans les mémoires de toute la famille.

De leur côté, Stéphanie, Maxence et leur joyeuse tribu poursuivent leur périple en maison roulante, de La Rochelle jusqu’au Mont-Saint-Michel.

Mais le camping-car, ce n’est pas que des vacanciers ; ce sont aussi des professionnels. Comme Marie, Cyril, Hedi et Kevin, 4 amis concessionnaires installés à Lyon, qui proposent à leurs clients de découvrir cet univers en toute décontraction… Enfin un peu moins aujourd’hui pour Kevin, qui aura bien du mal à dénicher la perle rare pour Jean-Pascale et Annie.

Enfin, dans le Var, sur l’aire de camping-car de Jean-Marie, les vacanciers dorment encore à poing fermé… Sauf Julien et Rachid, 2 beaux-frères, maçons de profession, qui œuvrent sur un chantier non loin de là…

23:20 Épisode 3

Direction les routes normandes pour retrouver Biscotte, le camping-car de la famille de Christelle et Jérôme. Après une première nuit passée sur un emplacement pas vraiment autorisé, la famille décide que la prochaine nuit se fera dans une aire de camping. Mais si l’emplacement est réservé, pas sûr qu’il soit libéré…

Dans la région Grand-Est, la famille de Jessica et Thomas atteint sa première étape de la journée : une ferme pédagogique qui accueille les camping-caristes au milieu des tournesols.

À Lyon, dans la concession de Marie, Cyril, Hedi et Kevin, c’est jour de fête puisque des clients vont venir chercher le camping-car qu’ils ont commandé et qui a été enfin livré pour un départ en vacances… le jour même !

Dans la concession de luxe d’Olivier, c’est le même scénario, à quelques détails près…

Les 3 derniers épisodes seront diffusés mercredi 23 août 2023 sur 6ter à partir de 21:05.