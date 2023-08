"30 ans d'émissions cultes" : les imprévus à la télévision, samedi 2 septembre 2023 sur TF1

Samedi 2 septembre 2023 à 21:10, TF1 diffusera un nouveau volet de la collection "30 ans d'émissions cultes" qui sera consacré aux grands moments imprévus à la télévision.

Dans cette série de documentaires événement de prime time inédits et captivants, TF1 vous plonge au cœur de la télévision pour célébrer "30 ans d'émissions cultes".

Depuis 30 ans dans vos émissions cultes, les plus grands animateurs, journalistes et chroniqueurs ont vécu sous vos yeux et souvent en direct des événements inattendus. Dans ce documentaire inédit, ils nous révèlent les dessous de ces moments imprévus.

Que ce soit dans les cérémonies, les talk-show, les JT, les émissions de divertissements ou dans des événements sportifs retransmis en direct, certains invités, sportifs, ou animateurs ont dû gérer des moments totalement imprévisibles !

Ces incidents ont contribué à l'histoire de la télévision et ont été gravés dans la mémoire des téléspectateurs.