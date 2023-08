"Les Celtes" : série documentaire à revoir sur ARTE samedi 19 août 2023 - Vidéo

De nouvelles découvertes archéologiques révèlent la richesse de la civilisation celtique, à contre-courant de la "barbarie" décrite par ses ennemis. Un série documentaire en 3 parties à voir ou à revoir sur ARTE samedi 19 août 2023 à partir de 20:50.

Au premier millénaire avant Jésus-Christ, la civilisation celtique dominait toute l'Europe, des îles Britanniques aux hauts plateaux d'Anatolie. Répartie sur l'ensemble du continent, elle était constituée d'une coalition de tribus se regroupant uniquement en cas de danger.

Ces peuples n'ayant pas laissé de traces écrites de leur histoire, ils ont longtemps été perçus comme les "barbares" décrits par leurs ennemis grecs et romains. Un préjugé erroné, que l'avancée des connaissances et des technologies permet de démentir. Le point en trois volets sur ces nouvelles découvertes.

20:50 Partie 1 Aux portes de Rome

L'étude des vestiges archéologiques (bijoux, armes et autres objets artisanaux) éclaire ce que furent la vie quotidienne et l'organisation des sociétés celtes jusqu'au IVe siècle avant notre ère. En bien des points - en matière notamment de science militaire -, elles semblent alors plus avancées que celles des Romains, qui n'ont pas encore commencé à étendre leur empire. En 387 av. J.-C., ces derniers essuient une cuisante défaite lors de la bataille de l'Allia : l'armée gauloise menée par Brennus va ensuite assiéger et mettre à sac la ville de Rome. Archéologues et historiens font visiter le site d'Allia, mais aussi celui de Hallstatt, en Autriche, berceau de la civilisation celte du premier âge du fer.

21:45 Partie 2 Les Romains en Gaule



La Tène, ou second âge du fer (450 à 25 av. J.-C.), marque l'apogée de la civilisation celtique, dont le déclin est précipité par la guerre des Gaules. En 52 av. J.-C., le général Jules César combat les Celtes depuis six ans déjà, exploitant leurs querelles internes pour les soumettre. Presque toute la Gaule est occupée par les Romains, et les deux camps ennemis se préparent à livrer une bataille décisive à Alésia, où la défaite de l'armée de Vercingétorix va sceller la fin de l'indépendance celte... En explorant des vestiges comme ceux du site de La Tène, en Suisse, ou de Manching, en Allemagne, on découvre les pratiques cultuelles, guerrières et commerciales des diverses tribus gauloises.

22:43 Partie 3 La révolte de Boudicca



Le dernier grand chapitre de l'histoire commune des Celtes et des Romains se joue sur les îles Britanniques, où survivent encore aujourd'hui certaines des traditions celtiques. Au cours du Ier siècle, des tribus jusqu'alors rivales s'allient contre la puissance conquérante, et c'est une femme qui va prendre la tête de la résistance, vers 60 ap. J.-C. : Boudicca (ou Boadicée), reine d'une tribu de la province romaine de Bretagne. À travers elle, on explore aussi la place que réservent les sociétés celtes aux femmes, y compris sur le champ de bataille.