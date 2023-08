"Nus et culottés" : « Objectif Sardaigne » à revoir sur France 5 lundi 21 août 2023 avec Nans et Mouts - Vidéo

Lundi 21 août 2023 à partir de 21:10, France 5 vous propose de voir ou de revoir deux anciens numéros de "Nus et Culottés" avec Nans et Mouts : « Objectif Sardaigne » et « Objectif Paris ».

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 21:00 "Nus et culottés" Objectif Sardaigne

Partir des hauteurs corses pour aller peindre une fresque murale en Sardaigne : tel est le nouveau défi de nos aventuriers. Depuis un torrent en Corse, Nans et Mouts progressent au coeur des petits villages pour rejoindre Bonifacio et tenter d'atteindre la Sardaigne... Un périple qui promet de belles surprises, quelques rencontres étonnantes et toujours improbables... 21:45 "Nus et culottés" Objectif Paris

Nans et Mouts prennent la route avec un nouvel objectif de taille : rallier la capitale pour un campement improvisé sur les toits de Paris. Partis du plateau du Larzac, les deux baroudeurs passent par tous les extrêmes, de la nature sauvage à la grande ville, avec l'espoir de prendre un peu de hauteur une fois à destination. Comment leur entreprise farfelue va-t-elle être accueillie par les Parisiens ? Les deux compagnons de route, partis sans vêtements et sans ressources, parviendront-ils à dénicher une porte dérobée qui les mènera à une vue imprenable ?

