"Cybermonde - L'avenir c'est maintenant" sur ARTE mardi 22 août 2023

La promesse d'Internet, l'or noir des data, l'intelligence artificielle, la cyberguerre : en quatre tableaux, revue des récents bouleversements causés par l'irruption du cyber dans nos vies à découvrir sur ARTE mardi 22 août 2023 à 20:55.

Le préfixe cyber est issu d’un mot de grec ancien qui signifie "contrôler". Mais sommes-nous réellement capables de maîtriser des technologies qui nous dépassent ?

Depuis 2016 et les ingérences étrangères dans l'élection américaine, puis celles ayant accéléré l'avènement du Brexit, les évolutions du cyber ont pris une place quasi monopolistique dans nos vies, aussi bien dans le cadre privé qu'à l'échelle de nos sociétés.

De l'invention d'Internet au nouvel or noir des data, sans oublier la frénésie actuelle causée par le bond en avant de l'intelligence artificielle et l'importance prise par la guerre cyber, actuellement au premier plan de la stratégie russe contre l'Occident (suivant la vieille doctrine soviétique des trois D : "duperie, dénégation et désinformation"), revue des récents bouleversements de notre nouveau "cybermonde".

À tombeau ouvert

"On est dans un sacré foutoir en tant que société, sur cette planète." Cette phrase d'un expert des questions cyber résume parfaitement le mur dans lequel semblent foncer à tombeau ouvert nos sociétés postmodernes.

Nourri d'exemples cinématographiques des dérives technologiques, telles qu'explorées par Hollywood depuis 2001 : l'Odyssée de l'espace, le documentaire de Shimon Dotan dresse un état des lieux de la croissance galopante du cyber, dans laquelle le capitalisme, attelé à siphonner nos vies privées, a une grande part de responsabilité.

Sans oublier un focus sur l'intelligence artificielle, dernière marotte des prêtres du cyber, vue par les ingénieurs comme une première pierre apportée à l'édifice d'une intelligence humaine augmentée, mais si peu encadrée pour le moment qu'elle laisse envisager tous les scénarios, y compris les pires...