"Arnaud Tsamère, le fou du volant" sur C8 mardi 22 août 2023

Mardi 22 août 2023 à 21:10, C8 vous proposera de découvrir le documentaire inédit "Arnaud Tsamère, le fou du volant".

Arnaud Tsamère est l’un des humoristes les plus talentueux du monde du spectacle. Ce que peu de gens savent, c’est qu’il s’est fixé depuis plusieurs années l’objectif de réussir une carrière parallèle dans le sport automobile qu’il pratique à haut niveau depuis plus de dix ans.

Engagé dans le très relevé championnat des circuits Lamera Cup, il nous emmène à l’occasion de ce programme hilarant dans les coulisses de la course qu’il a disputée sur le circuit du Grand Prix de France de F1 au Castellet en ce mois de juillet 2023.

Entre séquences de course très sérieuses et sketches tous plus drôles les uns que les autres, Arnaud nous accompagne dans les coulisses de ce spectacle permanent animé par lui-même et tous les acteurs qui composent ce grand cirque itinérant.