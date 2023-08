"Au bout c'est la mer" : Le Rhône sur France 5 mercredi 23 août 2023 avec François Pécheux - Vidéo

Mercredi 23 août 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la 4ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" dans lequel François Pécheux nous emmène sur le Rhône.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

Le Rhône

François Pécheux nous fait découvrir l’un des plus beaux fleuves de France, le Rhône ! Des Alpes jusqu’à la Camargue, François va suivre son cours à la rencontre de celles et ceux qui sont liés au fleuve.

Son périple commence à la frontière suisse, au pied d’une cascade. François fait une arrivée dans l’eau sportive, accompagné par Franck, son guide.

Au fil de l’eau, François fait la rencontre de Jean, qui navigue sur un bateau électrique entre le vieux Rhône et le nouveau Rhône, à Chanaz. En longeant les berges, dans les superbes gorges de la Balme, il découvre Rémi et sa passion pour les castors. Rémi photographie et étudie ces rongeurs qui sont très importants pour l’éco-système du fleuve, et qui ont bien failli disparaitre.

Le Rhône devient véritablement navigable après Lyon. François va découvrir la ville depuis l’eau, avec Jean-Charles et Paulo, deux rameurs, sur une barque de sauvetage. Le courant l’emmènera jusqu’à Grigny, où il va être confronté aux joutes, tel un chevalier du fleuve. Quelques kilomètres plus bas, aux portes de l’Ardèche, il va aider Raphaël, un vigneron de la région, à descendre un tonneau au fond d’une grotte, l’impressionnante grotte de la Madeleine, pour faire vieillir son vin dans des conditions optimales.

A quelques encablures de là, on trouve l’écluse mythique de Bollène qui a été le plus puissant barrage hydroélectrique en Europe à sa construction et l’écluse la plus grande du monde ! François à la chance d’embarquer sur un énorme bateau pousseur de barges, pour aller jusqu’à Arles. Dans les rapides du Rhône, il sera initié au sauvetage en conditions extrêmes grâce aux pompiers du Gard et des Bouches du Rhône, les gardiens du fleuve.

Enfin, après plus de 500 kilomètres sur le fleuve, la mer est là, au bout de l’énorme delta du Rhône, en Camargue. Le Rhône y est majestueux, il s’agit bien du Fleuve Roi…

Un second numéro sera rediffusé à la suite de celui-ci : "Au bout c'est la mer : Le fleuve Sénégal".