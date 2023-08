"Hackers - L'intimité violée" sur ARTE mardi 22 août 2023 dans Thema

Recueillant les témoignages de victimes de piratages et les éclairages d’experts en sécurité informatique, ce documentaire, diffusé sur ARTE mardi 22 août à 22:25, alerte sur l’explosion de la cybercriminalité et ses conséquences dramatiques sur les individus et les organisations qui en sont la cible.

À la fois lucrative et peu risquée pour ceux qui s’y livrent, la cybercriminalité explose. Alors que leurs dommages étaient évalués à 6 000 milliards de dollars en 2021, les attaques informatiques ont connu une hausse de 38 % à l’échelle mondiale l’année dernière. Particuliers, entreprises, administrations, personne n’y échappe. À Nyon, en Suisse, Christian et son épouse ont perdu 10 000 francs suisses dans une arnaque au faux support technique. D’autres hackers, qui agissent en groupes organisés, privilégient les attaques par ransomwares, des logiciels malveillants leur permettant de bloquer les systèmes informatiques, puis d’exiger une rançon pour en rétablir l’accès. Victime de la manœuvre, Nesa Meta, qui dirigeait une PME de fabrication de fenêtres, a dû déposer le bilan, tandis que la mairie de Rolle, dans le canton de Vaud, a vu les données personnelles de ses administrés publiées sur le darknet. En Israël, où l’homosexualité reste stigmatisée, notamment dans les milieux religieux, c’est la communauté LGBTQIA+ qui a été prise en otage quand les profils du site de rencontres Atraf, piraté par des Iraniens, ont fuité sur la messagerie Telegram. Particulièrement vulnérable, le secteur médical, lui, constitue une cible de choix pour les cybercriminels qui n’hésitent pas à mettre en danger des vies en paralysant les hôpitaux, comme ce fut le cas du centre Hillel Yaffe, toujours en Israël. Traumatismes À travers les nombreux témoignages collectés, ce documentaire pointe le traumatisme des victimes, dont certaines ont vu leur vie "dynamitée" par ces intrusions. Il donne également la parole à des experts en cybersécurité, qui exposent les méthodes employées par les hackers et les outils utilisés pour les contrer. De plus en plus d’entreprises et d’organisations se soumettent ainsi à des simulations d’attaques en ligne et sur site. Alors que les pirates sont à l’affût des erreurs humaines et des failles techniques, la prévention apparaît en effet comme la meilleure défense contre ce phénomène en expansion. "Tu ne peux pas accorder dix heures de ta journée à un écran, au numérique, sans comprendre les enjeux, les risques, comment se protéger", résume l’ancien hacker Rabbin des Bois, aujourd’hui reconverti dans la sensibilisation. Voir également : "Cybermonde - L'avenir c'est maintenant" sur ARTE mardi 22 août 2023

