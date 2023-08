"Abou le King" : portrait inédit d'un jeune Guinéen à voir sur France 3 mercredi 23 août 2023

À découvrir dans "L'heure D" sur France 3 mercredi 23 août 2023 à 22:50, "Abou le King", un portrait inédit réalisé par Ariane Doublet.

Abou veut être créateur. Pas petit, grand créateur.

L’achat de sa première machine à coudre lui ouvre des perspectives. Elle ne se pédale pas comme au bled.

Abou n’a jamais été à l’école, sa famille n’en avait pas les moyens. Un jour, son père l’a donné à un monsieur, et ce monsieur l’a mis sur la route périlleuse de l’exil.

Après un an et demi, Abou est arrivé au Havre. Il est dans le plus grand lycée de la ville en CAP blanchisserie.

Sur Instagram, il est Abou le King.

Note d'intention de la réalisatrice

Un film-portrait. Le portrait d’un garçon qui mangeait du rat à N’zerekore et qui rêve maintenant de sacs à main Balenciaga. Le fruit d’une certaine mondialisation bercée par les réseaux sociaux.

Alors que personne n’était présent à ses côtés pour l’aider à grandir, il boit maintenant l’enseignement qui lui est prodigué avec un tel bonheur et une telle reconnaissance que cela en est assez bouleversant. D’autant qu’il semble avoir déjà très bien compris que dans le processus de création, rien ne remplace l’expérimentation personnelle. Il se fait confiance malgré ses grandes lacunes, et son imagination s’en trouve libérée.

Auprès d’Abou, j’expérimente combien le rapport à l’image s’est transformé rapidement. Il aime se montrer, se faire voir, il se filme chaque jour et je le filme à mon tour.

Dans ce film comme dans Green Boys, je lutte pour que ces jeunes garçons ne soient pas assignés à leur statut de migrants. Pour qu’ils puissent s’incarner dans leurs représentations sensibles, qu’ils soient les vivants d’une réalité abstraite.