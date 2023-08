"Michel Berger : quelques mots d'amour" à revoir sur W9 jeudi 24 août 2023 avec Jérôme Anthony - Vidéo

A voir ou à revoir sur W9 jeudi 24 août 2023 à 21:05, le documentaire "Michel Berger : quelques mots d'amour" réalisé par Laysa Ainouz.

Le 2 août 1992 restera une date gravée dans la mémoire de toute une génération. Ce jour-là, Michel Berger meurt brutalement, terrassé par une crise cardiaque. Il a 44 ans, il est dans la fleur de l'âge, au sommet de sa carrière. La France entière est en deuil, elle vient de perdre un grand artiste. Peut-être l'un des cinq plus grands musiciens français.

C'est lui qui a lancé et relancé la carrière d'une multitude de stars : Hallyday, Sanson, Hardy... Et surtout, il a construit la carrière d'une femme. Celle avec qui il va partager sa vie : France Gall. Il lui a écrit une centaine de titres, presque tous deviendront des tubes. Il fera d'elle d'ailleurs la plus grande artiste française de toute une décennie.

Michel Berger a toujours eu un temps d'avance. Il est à l'origine d'un nouveau style musical en France : la variété pop, qui a ouvert la voie à de grands noms comme Daniel Balavoine ou Jean-Jacques Goldman. Visionnaire et audacieux, derrière son piano, Michel Berger est pourtant un homme extrêmement pudique et discret dans la vie. Un introverti qui n'arrive à se livrer qu'à travers les textes de ses chansons.

Mais qui est vraiment Michel Berger ? Quel est l'homme qui se cache derrière ses sublimes mélodies ? Voici l'histoire exceptionnelle d'un génie de la chanson française, l'histoire d'un homme fragile, marqué au fer rouge par l'abandon de son père. D'ailleurs, vous découvrirez les secrets des textes de ses chansons qui renferment souvent les blessures de sa vie. De « Si maman si » à « La groupie du pianiste », en passant par « La déclaration » et « Le paradis blanc »... Vous comprendrez pourquoi, quarante ans plus tard, ses tubes n'ont pas pris une ride, à tel point que ses chansons résonnent encore dans nos têtes.

Michel Berger, c'est l'histoire incroyable d'un artiste surdoué auteur, compositeur et interprète, à la vie écorchée par les drames et au destin tragique.