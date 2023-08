"Chers amis, bonjour !" : document sur l'épopée du « Jeu des 1 000 euros » à voir le 13 septembre 2023 sur France 3 - Vidéo

À l'occasion de l'arrivée du "Jeu des 1000 euros" sur France 3, la chaîne diffusera mercredi 13 septembre 2023 à 23:20 le document inédit "Chers amis, bonjour !" réalisé par Sandrine Dumarais.

Pourquoi "Le Jeu des 1 000 francs", devenu avec les années "Le Jeu des 1 000 euros", est-il encore aujourd’hui un monument de la culture française ?

Est-ce parce qu’avec ses 65 ans il est le plus ancien programme du PAF et fait partie de la culture des familles ? Est-ce parce qu’il a dès le départ posé un concept simple : un jeu de culture générale, itinérant, ouvert à tous, où les questions posées par des auditeurs sont tirées au sort ? Est-ce parce qu’il considère toutes les communes de la même façon, de la plus petite à la plus grande ?

Éducatif, interactif, itinérant, respectueux, ludique, Le Jeu a su fédérer une immense communauté de femmes et d’hommes de toutes générations et de tous milieux qui se reconnaissent et partagent le même plaisir d’y jouer, associé à une immense curiosité.

Cette petite émission quotidienne de seulement 15 minutes demeure un phénomène de fidélité d’audience : depuis sa création, Le Jeu a toujours obtenu un succès fou, imbattable, et il continue de rassembler plus de 1,5 million d’auditeurs chaque jour.

Henri Kubnick, Lucien Jeunesse, Louis Bozon et, depuis quinze ans, Nicolas Stoufflet ont contribué à valoriser la culture et le savoir de tous les coins de France.

Ce documentaire inédit de 52 minutes, réalisé par Sandrine Dumarais, en est le reflet…