"Japon, les racines du soleil" à revoir sur ARTE samedi 26 août 2023 - Vidéo

Exploration aérienne et à hauteur d'homme d'un Japon fortement connecté à la spiritualité, entre paysages grandioses et portraits intimes. Un documentaire à voir ou à revoir sur ARTE samedi 26 août 2023.

Bordé par quatre mers et un océan, l’archipel nippon cultive depuis toujours un lien fort avec les éléments, qui ont façonné la vie de ses habitants.

Un cultivateur de riz, un autre de thé, un ostréiculteur, un moine bouddhiste cuisinier, un forgeron de katana, un champion de plongée libre, une geiko (geisha de Kyoto), ou encore une jeune karatéka témoignent de leur quotidien et de l’importance qu’ils accordent à la composante spirituelle de ce qui les environne ainsi que de leur attachement aux traditions. Parmi les fêtes rituelles, il y a l’hanami, lors de la floraison des cerisiers, mais aussi l’estival Obon, au cours duquel les familles se retrouvent dans une ambiance festive pour célébrer leurs morts.

Au cœur des témoignages, une conviction forte chez chacun des protagonistes : le temps de vie humain est quantité négligeable face à la puissance omniprésente de la nature.

Voyage spirituel

Le “pays du Soleil-Levant” est une traduction imparfaite : il faudrait plutôt dire “pays des racines du soleil”, ou “pays où naît la lumière”. Conjuguant plans zénithaux par drone et sublimes panoramiques, Xavier Lefebvre nous transporte au cœur d’un pays qui a toujours nourri une grande fascination chez les Occidentaux. Est-ce dû à ce cinquième élément, “l’esprit”, qui clôt le documentaire divisé en cinq chapitres (après le feu, la terre, l’eau et l’air) et qui semble faire résonner une part de mystère inaccessible ?

Un voyage prenant, où les paysages époustouflants se mêlent aux portraits d’habitants attachés à leurs racines.