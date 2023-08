"Faites entrer l'accusé" : « La belle et le taulard » sur RMC Story dimanche 27 août 2023 - Vidéo

Dimanche 27 août 2023 à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Faites entrer l'accusé” qui reviendra sur l'affaire Jacques Serraye.

C’est l’incendie d’une voiture abandonnée, le 28 septembre 2011, à Chaum, à 25 km de la frontière espagnole, qui a déclenché l’enquête. En découvrant une carcasse calcinée dans le coffre, les pompiers et les gendarmes ont d’abord cru à une affaire de braconniers.

Avant de comprendre, quelques jours plus tard, qu’il ne s’agissait pas des restes d’un animal, mais du cadavre de Jacques Serraye. Un homme de 59 ans, fiché pour trafic de stupéfiants et détention d’armes, et qui a fait plusieurs années de prison.

Depuis sa libération, moins d’un an plutôt, il avait repris ses activités de passeur, entre l’Espagne et l’Est de la France. La PJ de Toulouse a donc activé ses « tontons », ses informateurs dans le milieu de la drogue, pour retrouver les auteurs de ce qui avait tout l’air d’un règlement de compte… Avant de découvrir que ce « barbecue » cachait un mobile bien éloigné de leur première hypothèse !

Car ce n’est pas le cannabis qui a tué Jacques Serraye. Mais l’amour ! Restait à découvrir qui avait tué le trafiquant… Chaffat Abdallah, une femme qui savait ensorceler les hommes ? Sylvain Rouvio, son amant jaloux ? Les deux ensemble ?