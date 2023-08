"Japon, un nouveau monde sauvage" sur France 2 mardi 29 août 2023 - Vidéo

À voir sur France 2 mardi 29 août 2023 à 21:10, "Japon, un nouveau monde sauvage", un documentaire inédit de homas Marlier, Guillaume Maidatchevsky et Marie Alart.

Ces 50 dernières années, les êtres humains ont pris possession de toute la planète.

Le Japon, contraint par son insularité, impose à la vie sauvage de s’adapter. Certains animaux partent en quête de nouveaux territoires ou au contraire restent pour cohabiter, quand d’autres encore choisissent la nuit comme ultime refuge… Le royaume animal doit choisir et transmettre à la prochaine génération.

"Japon, un nouveau monde sauvage" raconte les stratégies d’adaptation aux changements climatiques et à l'omniprésence humaine.

Note de réalisation de Guillaume Maidatchevsky

L’idée de ce film documentaire vient d’un constat planétaire : la population humaine ne cesse d’augmenter. Ce constat entraîne une réduction drastique des espaces naturels abritant les espèces sauvages. Par son caractère insulaire, les frontières du Japon sont naturelles. Impossible pour les espèces de fuir. Elles doivent donc s’adapter. Face à ces contraintes d’espaces, des animaux prennent leur destin en main et trouvent des solutions pour vivre auprès de nous. Certains d’entre eux, ne pouvant plus fuir dans l’espace, vont s’adapter et, ainsi, fuir dans le temps. La nuit devient alors leur nouvel habitat.

Le temps d’une année au Japon, nous suivons les aventures de plusieurs personnages aux destinées très diverses, et découvrons des univers diurnes et nocturnes des plus variés, des paysages du nord d’Hokkaido aux mangroves tropicales d’Okinawa.

Pour permettre une immersion totale, les prises de vues ont été tournées à hauteur d’animal, comme si l’on filmait un acteur ou une actrice, au plus proche de ce qu’il ressent et perçoit. Grâce aux dernières innovations technologiques en matière de vision nocturne, nous avons pu filmer les animaux sans les déranger dans leurs découvertes d’un environnement qui leur est inconnu.