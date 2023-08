"Les voyages de Nicky" : L'Inde et la Grèce mardi 29 août 2023 sur France 5 avec Nicky Doll - Vidéo

Mardi 29 août 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir les deux premiers numéros de la série documentaire inédite "Les voyages de Nicky" écrite par Nicky Doll et Maxime Donzel.

Cet été, Karl Sanchez, plus connu sous son nom de scène Nicky Doll, la célèbre drag queen, nous emmène dans ses bagages pour des aventures tour à tour émouvantes, surprenantes, extravagantes… et bien sûr légendaires !

Un périple qui la mènera en Inde et en Grèce, à la rencontre de celles et ceux qui, comme elle, questionnent le genre à travers le monde. L’occasion de redécouvrir ces pays avec un regard neuf, grâce à des personnalités inspirantes, enthousiasmantes, qui incarnent à la fois la transmission de coutumes ancestrales et nous révèlent une infinité de façons d’être un homme, une femme... ou autre !

21.00 Destination l'Inde

Et si l’on visitait l’Inde autrement ? Entre découvertes, émotions et performances flamboyantes, la drag queen Nicky Doll part à la rencontre des Indiens qui réinventent le genre au quotidien !

Parmi les étapes mémorables de ce voyage pas comme les autres : la drag indienne Maya the Queen amène Nicky sur les traces de ses origines dans les backwaters du Kerala, Grace Banu, la première femme trans ingénieure en Inde, l’accueille dans le village qu’elle a fondé, et le styliste Pushpak Sen montre comment les hommes peuvent aussi porter le sari !

21.50 Destination la Grèce

Ses plages, ses îles et ses communautés LGBT… A Athènes, Karl, alias Nicky Doll, rencontre Kangela, une drag clown très engagée qui l’emmène à la découverte de la capitale sous un jour inédit.

Puis elle met le cap sur l’île paradisiaque de Sifnos, où l’attend le photographe de mode René Habermacher. Après une séance photo mémorable, embarquement pour Lesbos, où Nicky part sur les traces de la poétesse antique Sappho en compagnie de Tzeli, l’une des pionnières de la communauté lesbienne locale.

Retour à Athènes pour un clap de fin grandiose.

Dans cette série documentaire authentique et audacieuse, Karl alias Nicky Doll, la super host de Dragrace France suivie par 800 000 abonnés sur Instagram, bouscule nos codes et nos idées reçues.

Grâce à ses voyages tout en humour, elle redessine un monde de diversité plus vivant, plus coloré et plus tolérant, un monde de tous les possibles !