"Au bout c'est la mer" : La tamise, mercredi 23 août 2023 sur France 5 avec François Pécheux - Vidéo

Mercredi 30 août 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 6ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" dans lequel François Pécheux nous emmène sur la Tamise..

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

La tamise

François part à la découverte de la Tamise, dans le sud de l’Angleterre. Long de 346 km, c’est le fleuve dont le cours se trouve entièrement en Angleterre, et le deuxième plus long du Royaume-Uni.

Il débute son voyage à la source, près du Pays de Galles, dans la campagne des Cotswolds. La Tamise n’est alors qu’un petit ruisseau sorti de terre. Il faudra quelques kilomètres pour que la navigation commence avec Nick sur sa charmante péniche.

Les paysages sont verdoyants et grandioses jusqu’aux abords de la grande ville d’Oxford. C’est au milieu des avirons que François arrive au centre-ville. Oxford compte plus de 30 universités, et c’est un véritable musée à ciel ouvert. C’est avec Émilie, étudiante à l’Université Sir Edmund Hall et barreuse pour l’équipe d’aviron de l’Université qu’il va comprendre toutes les subtilités des courses d’aviron.

François termine sa visite de la campagne anglaise par une « tonte de moutons ». Il prend ensuite un bateau-taxi pour arriver à Windsor, ville royale. Il y rencontre Chris, le crieur public de Windsor, qui l’initie à cette mission bien bruyante.

L’arrivée sur Londres est majestueuse, et c’est à bord d’une magnifique péniche que François traverse Londres et ses monuments mythiques. Au petit matin, à marée basse, il va remonter le temps sur les berges de la Tamise avec Anna, une « mudlarker », littéralement « fouilleuse de boue », qui l’initie à la recherche de trésors enfouis dans le sable…

François s’approche du but, car la mer est vraiment tout proche à la sortie de Londres… Il navigue sur cette dernière portion de Tamise sous haute surveillance, avant d’atteindre la mer du Nord.

À la suite de ce numéro inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer : Le Gange".